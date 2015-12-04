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中国财经 | 2015年 12月 4日 星期五 11:19 BJT

中国央行：加入SDR篮子有助人民币价值发现 在风险可控下推进资本项目可兑换

路透北京12月4日 - 中国央行周五表示，将在风险可控前提下推进人民币资本项目可兑换；加入SDR篮子有助于人民币价值发现。

中国央行官员周五在国新办新闻发布会上表示，人民币加入SDR将成为中国金融改革的关键节点。而目前人民币已经在资本项下取得了很高水平的可兑换。

中国央行副行长易纲周二表示，加入SDR（特别提款权）是人民币国际化的一个里程碑，同时金融改革开放会按照既定方针进行，SDR评审中加快了技术措施出台，但之后改革还会既定推进，不会减慢。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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