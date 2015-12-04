中国央行：加入SDR篮子有助人民币价值发现 在风险可控下推进资本项目可兑换

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京12月4日 - 中国央行周五表示，将在风险可控前提下推进人民币资本项目可兑换；加入SDR篮子有助于人民币价值发现。
中国央行官员周五在国新办新闻发布会上表示，人民币加入SDR将成为中国金融改革的关键节点。而目前人民币已经在资本项下取得了很高水平的可兑换。
中国央行副行长易纲周二表示，加入SDR（特别提款权）是人民币国际化的一个里程碑，同时金融改革开放会按照既定方针进行，SDR评审中加快了技术措施出台，但之后改革还会既定推进，不会减慢。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)