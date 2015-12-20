中国央行对美国会通过IMF改革方案表示欢迎 中国份额排名跃居第三

路透北京12月19日 - 中国人民银行周六称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。

央行网站新闻稿指出，2010年改革方案生效后，基金组织份额将增加一倍，从2,385亿SDR（特别提款权）增至4,770亿SDR，并实现向有活力的新兴市场和发展中国家整体转移份额6个百分点。其中，中国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第六位跃居第三位。

新闻稿表示，2010年改革方案将提高新兴市场和发展中国家在基金组织的代表性和发言权，有利于维护基金组织的信誉、合法性和有效性。未来，中方愿与各方密切合作，支持基金组织继续完善份额和治理结构，确保基金组织成为以份额为基础、资源充足的国际金融机构。（完）