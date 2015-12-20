中国央行对美国会通过IMF改革方案表示欢迎 中国份额排名跃居第三

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月19日 - 中国人民银行周六称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。
央行网站新闻稿指出，2010年改革方案生效后，基金组织份额将增加一倍，从2,385亿SDR（特别提款权）增至4,770亿SDR，并实现向有活力的新兴市场和发展中国家整体转移份额6个百分点。其中，中国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第六位跃居第三位。
新闻稿表示，2010年改革方案将提高新兴市场和发展中国家在基金组织的代表性和发言权，有利于维护基金组织的信誉、合法性和有效性。未来，中方愿与各方密切合作，支持基金组织继续完善份额和治理结构，确保基金组织成为以份额为基础、资源充足的国际金融机构。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。