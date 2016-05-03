中国央行3月末银行外汇远期空头头寸与2月持平 首次披露SDR计值数据

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月3日 - 中国央行最新更新的外币资产预定短期流出净数据显示，截至3月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，与2月持平，但多头头寸小幅减少，央行还根据国际货币基金组织(IMF)要求，首次披露按SDR计价的头寸额。
央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格显示，3月空头头寸依旧为3个月至一年的期限；多头头寸则降至14.81亿美元，这些多头头寸均集中在三个月以内，当月持有净空头头寸274.19亿美元。
除了按照美元标价外，央行还表示，从今年4月开始，增加以IMF特别提款权(SDR)公布相关数据，其中3月美元与SDR的折算汇率为0.709814。
数据表显示，以SDR标记的截止3月末央行持有的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸205.14亿SDR，多头头寸为10.51亿SDR，净空头头寸194.63亿SDR。
上月末中国央行首次披露与银行进行的外汇远期交易数据显示，截止2月29日，中国央行的外币对本币远期合约和期货合约多头头寸为24.38亿美元，空头头寸289亿美元。
中国央行此前表示，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作。将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。
路透此前报导指出，中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。（完）
更多细节，请点选央行网站：here
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。