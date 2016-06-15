中国央行网站发布国债收益率曲线 三个月为计算SDR利率的代表利率

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京6月15日 - 中国央行周三公告称，自6月15日起，央行将在官方网站发布中国国债及其他债券收益率曲线，该曲线由中央国债登记结算有限责任公司编制，其中三个月期国债收益率是用于计算国际货币基金组织特别提款权（SDR）利率的人民币代表性利率。
央行发布的新闻稿并称，在央行网站发布国债收益率曲线是国际通行做法。央行网站发布国债等债券收益率曲线，可为境内外机构和投资者了解、参与中国债券市场提供便利，提升市场主体对国债收益率曲线的关注和使用程度，夯实国债收益率曲线的基准性，为进一步深入推进利率市场化改革奠定更为坚实的基础。
中国财政部去年11月底曾完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期。路透亦曾援引消息人士报导称，财政部当时此举旨在满足人民币加入SDR的要求。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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