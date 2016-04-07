中国央行：4月起发布SDR作为外汇储备报告货币数据 更客观反映外储价值

路透北京4月7日 - 中国央行周四表示，2016年4月开始，人民银行同时发布以美元和SDR作为报告货币的外汇储备数据，SDR作为一篮子货币，其汇率比单一货币更为稳定。

央行网站刊登的新闻稿称，以特别提款权（SDR）作为外汇储备的报告货币，有助于降低主要国家汇率经常大幅波动引发的估值变动，更为客观反映外汇储备的综合价值，也有助于增强SDR作为记账单位的作用。

央行稍早公布，SDR作为报告货币的外汇储备数据3月末为22,803.34亿SDR。以美元计价，3月末中国外汇储备为32,125.79亿美元，环比增102.58亿美元，结束此前连续四个月跌势。（完）