中国央行：4月起发布SDR作为外汇储备报告货币数据 更客观反映外储价值

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月7日 - 中国央行周四表示，2016年4月开始，人民银行同时发布以美元和SDR作为报告货币的外汇储备数据，SDR作为一篮子货币，其汇率比单一货币更为稳定。
央行网站刊登的新闻稿称，以特别提款权（SDR）作为外汇储备的报告货币，有助于降低主要国家汇率经常大幅波动引发的估值变动，更为客观反映外汇储备的综合价值，也有助于增强SDR作为记账单位的作用。
央行稍早公布，SDR作为报告货币的外汇储备数据3月末为22,803.34亿SDR。以美元计价，3月末中国外汇储备为32,125.79亿美元，环比增102.58亿美元，结束此前连续四个月跌势。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)