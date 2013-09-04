东盟各国需联合应对发达经济体量化宽松政策退出--人行副行长

路透北京9月4日 - 中国央行副行长易纲周三在东盟论坛上表示，当前发达经济体量化宽松政策有退出预期，已引发了新兴市场国家金融市场波动等问题，这就尤其需要各国联合应对。

央行网站新闻稿援引易纲在第五届中国-东盟金融合作与发展领袖论坛上称，中国人民银行愿意为东盟国家货币当局和其他机构投资于中国债券市场和资本市场提供便利。

“中国人民银行愿意在市场驱动的原则下，继续积极推进与本地区成员的货币合作，鼓励在双边贸易和投资中使用本币进行结算，推动双边货币互换协议的签署和实际使用，为双边贸易投资提供便利，并为市场提供流动性支持。”易纲建议称。

新闻稿称，中国人民银行与多个东盟国家签署了双边本币互换协议，总额达14,000多亿元人民币。中国与越南、老挝等两国签署了双边结算合作协议，并授权中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)新加坡分行提供人民币清算服务。2009年至2013年6月末，中国与东盟跨境人民币结算量11,200多亿元，数量逐年增加。此外，人民币与马来西亚林吉特、泰国泰铢实现直接交易。（完）

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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