中国央行报告：信贷资产证券化发展潜力巨大 将不断扩大试点规模

路透北京8月7日 - 中国央行周五发布二季度货币政策执行报告称，中国信贷资产证券化市场还处于发展初期，信贷资产支持证券余额仅占贷款余额的0.3%，发展潜力巨大。

央行并称，未来将不断扩大信贷资产证券化试点规模，提高产品标准化、规范化水平。

以下为央行报告中“专栏：信贷资产证券化呈现良好发展势头”的全文：

信贷资产证券化是指银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券，以该财产所产生的现金支付资产支持证券收益的结构性融资活动。简单地讲，就是以证券形式出售信贷资产的结构性融资活动。信贷资产证券化起源于 20 世纪 70 年代末美国住房金融市场，由于能够灵活满足参与各方多层次、多元化的需求，在世界各国得到广泛发展，已经成为国际上比较成熟的金融产品。

2005 年 3 月，经国务院批准，人民银行会同有关部门成立了信贷资产证券化试点工作协调小组，信贷资产证券化试点正式启动。2009 年后，受次贷危机影响，试点一度处于停滞状态。2011 年，经国务院同意继续试点。2013 年 8 月，国务院决定进一步扩大信贷资产证券化试点。2015 年 5 月 13 日，国务院常务会议决定进一步推进信贷资产证券化，新增 5000 亿元试点规模，继续完善制度、简化程序，鼓励一次注册、自主分期发行，规范信息披露。截至 2015 年 6 月末，金融机构共发行 127 单信贷资产支持证券，累计 4990 亿元，余额 3591 亿元。其中，2015 年 5 月 13 日至 6 月末共发行 14 单，累计 596 亿元，同比增加 295 亿元。

经过十年试点，适合中国国情的信贷资产证券化制度框架已初步建立，信贷资产证券化市场体系也初步形成，市场呈现良好发展势头。一是发起机构类型不断扩展。2015 年 6 月末，发起机构近 70 家，涵盖各类银行业金融机构及汽车金融公司、资产管理公司、金融租赁公司等多类主体。二是证券化基础资产逐步拓展。已涵盖一般企业贷款、住房抵押贷款、汽车贷款、信用卡贷款、金融租赁资产等主要贷款资产类型，证券化产品不断丰富。三是投资者多元性日益提升。2015年 6 月末，信贷资产支持证券投资者中证券公司、保险机构、基金等非银行机构和非法人投资者家数占比达到 56.4%，信贷资产证券化促进信用风险分散转移的功能作用日益显现。

与成熟市场相比，中国信贷资产证券化市场还处于发展初期，信贷资产支持证券余额仅占贷款余额的 0.3%，发展潜力巨大。随着中国经济发展进入新常态进一步推动信贷资产证券化市场健康持续发展，有利于盘活存量资金、释放信贷资源、优化信贷结构、提高资金使用效率，对于促进多层次资本市场发展、推动商业银行转型、优化金融资源配置、加大金融对实体经济支持具有积极意义。

下一步，中国人民银行将会同有关部门认真贯彻落实国务院部署，坚持市场化改革方向，按照真实出售、破产隔离，统一标准、信息共享，加强监管、防范风险，以及不搞“再证券化”等原则，完善市场运行机制，充分发挥信息披露、信用评级等市场化约束作用，提高产品标准化、规范化水平，不断扩大试点规模，加强投资者培育，做好风险防范，推动信贷资产证券化市场持续健康发展。（完）

(整理 乔艳红; 审校 黄凯)

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