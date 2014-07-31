分析：人行正回购期限缩短且利率下行 呼应降融资成本宏观意图

作者 康熙泽

路透北京7月31日 - 中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

但在总量调控中，本周转向净回笼110亿元人民币，打破已持续11周的单周净投放格局。机构猜测保持适度流动性的基调应未变，净回笼重现料与近期结汇意愿较强，本月新增外汇占款可能反弹有关，但这一推论有待更多数据支持。

受访者并表示，本次正回购期限缩短，利率下降，但不代表货币政策释放松动信号，当下国内经济企稳迹象更加稳固，外部亦在复苏中，所以短期中国货币政策闪展腾挪但进一步放松的需求下降。

“(7月以来)14天以上资金品种利率可能有点高过央行偏好范围了，所以有通过公开市场利率引导短期利率回落的意图。”广发银行高级交易员颜岩谈到。

他并指出，重启14天正回购，监管层或是考虑后面资金面不确定性在增强，缩短操作期限公开市场更灵活。不排除后续正回购操作将以14天为主。

中金债券研究团队认为，14天正回购发行利率小幅下调是响应国务院要降低企业融资成本的号召，但央行货币政策并没有因此体现出很明显的放松信号。

公告显示，央行公开市场今日进行260亿元人民币正回购，期限14天，中标利率从前次的3.8%降至3.70%；周二央行进行了150亿元正回购，期限为28天，利率持稳在4%。

而此前，自4月下半月起，即只有28天期正回购，且在6月26日及上周分别暂停过例行操作。

至此，本周公开市场正回购操作量合计达410亿元人民币，冲抵300亿元到期资金后，单周实现净回笼110亿元。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳提到，公开市场重现净回笼或应结合外汇占款变化一起来看。

“可能是7月份外汇占款有反弹，(最近)人民币升值比较厉害，并不是(监管)总量上要收紧的意思，而是总量基本上维持比较宽松的基调下，把利率降下来。”他说。

7月中下旬以来，随着季节性购汇需求逐步消退，出口结汇旺季也在到来，人民币外汇市场供求均衡的状况向净结汇逐渐倾斜，再次推动人民币快速升值。周四人民币兑美元即期收升于6.1717元，月初以来累计升值达0.54%。

受益于新股申购资金陆续回流，本周资金面整体偏宽松，周四虽现净回笼但规模不大，对流动性冲击有限，主要回购利率中隔夜和14天品种走低，七天期则略反弹。

今日公开市场的一连串意外，影响银行间债市随之波动。早盘初段受央行近三个月来首现单周净回笼，推动现券收益率快速上行，但之后的14天正回购利率下调利好市场，现券买盘强劲推动收益率自高点明显回落。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/xeq52w

**下一步公开市场操作猜想**

今年来中国央行在公开市场上的操作本就非常灵活，今日的变阵后，更扩张了机构对下一步操作方式的猜想空间。

香港一外资银行研究员认为，如果下周二央行仍进行28天期正回购操作，不排除调降中标利率的可能，比如从4.0%降到3.9%。

“但未必能看到28天了，存量不多，缩短期限调控可能比较理想。”她说。

中金债券研究团队预期，三季度重启逆回购的可能性仍较大，而且随着这次正回购发行利率的小幅下调，下次重启逆回购，发行利率可能也会比年初的水平适度下调（年初七天和14天逆回购利率为4.1%和4.3%）。

“但公开市场发行的调整主要是为了适应外汇占款减少及年内公开市场到期量下降，下半年IPO冲击频繁的影响，目前来看，央行对货币市场利率的利率走廊管理区间仍未发生明显变化。”该机构称。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间在6月26日及上周分别暂停过例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

**短期货币政策再放松的需求下降**

陆续披露的数据显示，中国经济已因政策托底而企稳，且美国第二季经济强力反弹，或预兆不必对未来数月国内基本面改善情况过于悲观。短期货币政策闪展腾挪但进一步放松的需求下降。

北京一大型银行交易员认为，政策放松已经走了一段了，经济也没有继续变差的趋势，至少数据没有显示会继续下行，所以应该观察一下政策效果，也好再进一步选择政策力度。

中金的报告中提到，随着经济企稳，以及年末通胀压力会因为猪周期而上升，货币政策进一步放松的概率不大，到四季度反而可能会有往收紧方向变化的趋势。

明日中国7月官方和民间制造业PMI均将出炉。据路透综合24家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)料进一步升至51.4，连续第五个月回升，并创下八个月高位，经济企稳迹象更加稳固。

中共中央政治局周二召开会议指出，做好下半年经济工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的基本思路，保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 150

(周四) 260

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

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净回笼 110 (完)

(审校 林高丽)

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