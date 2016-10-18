中国央行称9月外币贷款较上月小幅下降 但外币存款大增176亿美元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月18日 - 中国央行周二公布数据显示，9月外币贷款减少53亿美元，上月为增加298亿美元；当月外币存款增加176亿美元，上月为增加21亿美元。
刊登在央行网站的数据显示，9月末外币贷款余额8,045亿美元，同比下降9%；前三季度外币贷款则减少259亿美元，同比少增297亿美元。9月末外币存款余额6,652亿美元，同比增长2%；前三季度外币存款增加378亿美元，同比少增39亿美元。
央行数据并显示，今年前三季度跨境贸易人民币结算业务发生4.03万亿元，直接投资人民币结算业务发生1.88万亿元。
具体来看，前三季度以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3.18万亿元、8,496亿元、8,340亿元、1.04万亿元。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。