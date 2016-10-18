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中国财经 | 2016年 10月 18日 星期二 15:20 BJT

中国央行称9月外币贷款较上月小幅下降 但外币存款大增176亿美元

路透上海10月18日 - 中国央行周二公布数据显示，9月外币贷款减少53亿美元，上月为增加298亿美元；当月外币存款增加176亿美元，上月为增加21亿美元。

刊登在央行网站的数据显示，9月末外币贷款余额8,045亿美元，同比下降9%；前三季度外币贷款则减少259亿美元，同比少增297亿美元。9月末外币存款余额6,652亿美元，同比增长2%；前三季度外币存款增加378亿美元，同比少增39亿美元。

央行数据并显示，今年前三季度跨境贸易人民币结算业务发生4.03万亿元，直接投资人民币结算业务发生1.88万亿元。

具体来看，前三季度以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3.18万亿元、8,496亿元、8,340亿元、1.04万亿元。(完)

欲览详情，请点击央行网站链接：here

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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