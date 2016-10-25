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中国财经 | 2016年 10月 25日 星期二 16:18 BJT

9月末中国小额贷款公司贷款余额9293亿元 前三季度减少111亿--央行

路透北京10月25日 - 中国央行周二称，截至9月末，全国共有小额贷款公司8,741家，贷款余额9,293亿元人民币，前三季度人民币贷款减少111亿元。

央行网站发布的统计数据并显示，从地区分布来看，江苏和重庆小额贷款公司贷款余额依然位居首，分别为983.1亿元和955.4亿元。两者合计占贷款余额总量的20.8%，与上月基本持平。

浙江、广东省位列其后，贷款余额分别为731.3亿元和674.5亿元。（完）

欲览详情，请点击央行网站链接：here

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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