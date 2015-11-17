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中国财经 | 2015年 11月 17日 星期二 12:37 BJT

中国央行：将新加坡RQFII额度扩大至1000亿元人民币

路透北京11月17日 - 中国人民银行周二称，经国务院批准，新加坡人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度扩大至1,000亿元人民币。

刊登在央行网站的新闻稿称，扩大新加坡RQFII额度，是两国在金融领域深化合作的重要体现，有利于增加新加坡投资者资产配置需求，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。（完）

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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