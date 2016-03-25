中国央行要求上海的银行对于投资投机购房从严确定首付比例和利率

路透上海3月25日 - 在上海市政府发布并实施楼市调控新政后，中国央行上海分行和上海银监局亦下发通知，要求辖内各商业银行认真落实差别化个人住房信贷政策，对于有投资、投机性购房特征的，商业银行要从严确定首付款比例和利率。

央行上海总部新闻稿称，该通知要求商业银行要严格执行上海市市场利率定价自律机制协商确定的个人住房贷款最低首付比例和相关利率要求。但新闻稿未披露首付比例和利率要求的细节。

通知要求，辖内各商业银行应进一步加强个人住房贷款管理，强化个人住房贷款交易真实性调查，严格审查购房人首付款资金来源及其偿债能力，加强房地产抵押估值管理。

通知称，商业银行不得融资给第三方用于发放首付、尾款等相关贷款，不得通过大额信用卡授信、发放个人消费贷款和个人经营性贷款用于支付购房首付款，切实防范信贷资金被借款人挪用购房。

同时，针对“首付贷”等引发的场外配资风险隐患，《通知》要求商业银行进一步规范与房地产开发企业和房产中介机构业务合作管理。对于房地产开发企业或其员工为购房人提供或参与提供首付款或尾款等融资服务，要终止与其业务合作。

通知要求，严格开展房产中介机构合作资质审核，实施业务合作准入、名单制管理和中介机构退出机制，完善贷后质量监测，不得与存在相关违规问题的房产中介公司建立合作关系，已开展合作的应立即终止并列入黑名单。

自周五开始执行的上海房市新政，具体包括二套普通房首付不低于五成，二套非普通首付不低于七成，购房人须承诺首付款为自有资金；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年；购房人的限购审核将前置至交易备案环节。（完）