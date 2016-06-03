中国央行上海总部：上海率先实施房地产金融宏观审慎管理

路透上海6月3日 - 中国央行上海总部周五宣布，上海市今日率先启动实施房地产金融宏观审慎管理，以完善房地产市场金融调控管理机制，促进房地产市场长期稳定发展。

新闻稿并强调，上海“实施房地产金融宏观审慎管理，不是对既定房地产调控政策的调整，而是为了确保上海房地产调控政策的有效落实和贯彻。”

上述管理核心是从上海市人口、房地产市场、房地产金融、经济与金融等四方面，建立房地产金融宏观审慎监测指标体系。在综合评估判断上海房地产市场发展走势的基础上，构建逆周期的房地产金融宏观审慎调控机制。

央行上海总部提出的房地产金融宏观审慎政策工具箱中，包括了房贷最低首付比、房贷最低利率、行业自律、窗口指导、现场和非现场督查，以及MPA激励约束工具(差别存款准备金率等)。

新闻稿引述央行上海总部副主任张新表示，上海房地产金融宏观审慎管理制度的推出，标志着上海建立起了覆盖金融各领域的“三位一体”的风险监测与管理系统，可以对上海的各类金融风险进行全方位监测。

“三位一体”具体包括：一是自由贸易账户监测管理信息系统；二是跨行业、跨市场的金融综合监管监测分析系统；三是房地产金融宏观审慎管理系统，将对占上海信贷总量三分之一的房地产金融活动实施全方位监测与管理。

近期，上海、北京、合肥等一二线城市土地市场火爆，高总价、高单价(楼面价)、高溢价“三高”地块频出，新华社报导称，非理性的土拍市场已令不少业内人士开始担忧，地方政府应高度关注高地价推动高房价带来的高杠杆和泡沫风险。

今年两会期间，央行副行长潘功胜即提出，当时中国房地产市场存在总量过剩、区域分化现象。因此住房信贷政策必须与全国房地产的形势相匹配。央行将因地施策，加强市场自律，由商业银行自主决策；住房金融采取宏观审慎管理。(完)