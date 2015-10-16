中国央行探索科技企业信用体系 支持上海科创中心建设--官员

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月16日 - 中国央行副行长范一飞周四表示，未来将强化支持上海科创中心建设力度，措施包括探索开展科技企业信用体系建设，增强货币政策工具的杠杆支持作用，以及便利科技企业对接直接融资等。
上证报援引范一飞在2015创新驱动与转型发展高峰论坛上称，要建立科技金融的专项评估制度，强化信贷政策导向和评估，灵活调整差别存款准备金的结构性参数，提升科技信贷的专业化水平，探索推出再贴现绿色通道，对科技型小微企业实施专项再贴现。
“配合商业银行信贷资金投入，优先利率审核与放款，合理降低中长期融资成本。”范一飞称，创新外汇政策，支持科技企业跨境融资，支持科技企业开展跨境资金集中运营管理服务，充分发挥自由贸易账户作用，便利科技企业开展跨境投融资业务。
在便利科技企业对接直接融资方面，范一飞表示，要积极支持科技型企业利用金融市场融资，开展科技贷款证券化试点，推动债贷联动试点，鼓励金融机构优化科技型企业承兑贴现票据的审核手续，优先买入科技型创新企业签发和贴现的票据。
在优化投贷联动生态体系方面，央行将指导金融机构试点，在控股集团层面设立股权投资公司，探索对投贷联动的风险控制、收益分享、资源共享进行更紧密的机制安排，支持商业银行完善科技企业贷款利率定价机制，创新计息方式，将贷款收益和贷款项目回报与企业成长收益挂钩，鼓励金融机构探索开发更加灵活的投贷联动产品。（完）
(发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。