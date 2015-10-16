中国央行探索科技企业信用体系 支持上海科创中心建设--官员

路透上海10月16日 - 中国央行副行长范一飞周四表示，未来将强化支持上海科创中心建设力度，措施包括探索开展科技企业信用体系建设，增强货币政策工具的杠杆支持作用，以及便利科技企业对接直接融资等。

上证报援引范一飞在2015创新驱动与转型发展高峰论坛上称，要建立科技金融的专项评估制度，强化信贷政策导向和评估，灵活调整差别存款准备金的结构性参数，提升科技信贷的专业化水平，探索推出再贴现绿色通道，对科技型小微企业实施专项再贴现。

“配合商业银行信贷资金投入，优先利率审核与放款，合理降低中长期融资成本。”范一飞称，创新外汇政策，支持科技企业跨境融资，支持科技企业开展跨境资金集中运营管理服务，充分发挥自由贸易账户作用，便利科技企业开展跨境投融资业务。

在便利科技企业对接直接融资方面，范一飞表示，要积极支持科技型企业利用金融市场融资，开展科技贷款证券化试点，推动债贷联动试点，鼓励金融机构优化科技型企业承兑贴现票据的审核手续，优先买入科技型创新企业签发和贴现的票据。

在优化投贷联动生态体系方面，央行将指导金融机构试点，在控股集团层面设立股权投资公司，探索对投贷联动的风险控制、收益分享、资源共享进行更紧密的机制安排，支持商业银行完善科技企业贷款利率定价机制，创新计息方式，将贷款收益和贷款项目回报与企业成长收益挂钩，鼓励金融机构探索开发更加灵活的投贷联动产品。（完）