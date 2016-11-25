消息人士称中国央行要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出

路透上海11月25日 - 当前不断加大的人民币汇率贬值预期令资本流出压力积聚，监管层对此亦多加防范。两位消息人士周五透露，中国央行上海总部日前对辖内银行进行口头指导，要求加强对外省市资金流入上海自贸区的尽职调查，警惕其以虚假大额境外投资借道上海自贸区流出。

一位消息人士称，央行明确支持合规真实的对外投资通过自贸区来做，也就是满足实际经济的金融服务需求，但要求警惕外省市资金以大额境外投资为由进入FT（自由贸易）账户。

“现在政策整体上是控流出，有些企业在外省市做了对外直接投资登记，通过跨境人民币进入到自贸区账户，尤其在后续资金支付时，央行要求做好尽职调查，防止资金以虚假对外资金投资的名义流出去。”他说。

路透已就上述消息联系央行上海总部，但暂未获得其评论。

路透根据央行公布的数据计算显示，10月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币，为连续12个月下降。招商证券宏观团队推测，部分原因可能是一些企业汇出人民币，在离岸兑换成外汇，以满足其海外并购或经营型需求。

在上海自贸区挂牌成立三周年之际，央行本周启动新一轮金融改革落实“金改40条”意见，进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新，推动FT(自由贸易)账户体系服务实体经济跨境活动需求。

但有上海自贸区银行负责人坦言，在当前人民币贬值预期下，境内企业境外投资和境外并购冲动仍比较强烈，可以充分利用商业银行FT账户、本外币一体化和可自由兑换以及平盘可选性，既可以满足企业的跨境并购和境外投资，同时契合国家控制资金流出的政策。

根据《关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》，境内金融机构可以通过FT账户为境外中资企业、合资合作企业办理与投资及境外项目工程类相关的定金和预付款等的跨境结算等业务；支持区内设立的股权投资项目公司和股权投资基金依托FT账户向区内及境外募集资金，用于支持实体经济的跨境股权投资等。

FT账户是本外币合一可自由兑换账户。中行上海分行副行长周和华表示，自贸区资金要求自求平衡，到现在为止通过自贸区流入和流出是平衡的，并未出现单向流入或者流出，无论是银行还是监管当局，这都是乐意看到的情况，既是鼓励流入流出，同时又看到平衡，对于国家金融安全稳定来说非常重要。

央行上海总部副主任兼上海分行行长张新在本周稍早的新闻发布会上强调，在目前形势下的风险防范要实现两个目标：在微观上防止发生洗钱、恐怖融资等异常金融活动；在宏观上要继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。（完）