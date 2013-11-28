人行已制定上海自贸区金融政策 细则尚在研究中--官员

路透上海11月28日 -中国（上海）自由贸易实验区挂牌两个月，外界高度关注的区内金融监管改革政策仍未公布。上海市政府重量级官员周四透露，上海自贸区的金融政策已由中国人民银行主导制定，而细则尚在制定中。

上海市副市长、自贸区管委会主任艾宝俊在新闻会上表示，从防范风险角度出发，金融风险监控往往需要大量的流程和程序设计，而这些设计亦需要验证和基础数据的配合，这些都需要时间。

“我们在做基础工作、程序设计、监管体系方面的工作。等这些方面出来了，测试后，我想就是可以公布（政策）的时候。”他表示。

他介绍称，上海市金融办与“一行三会”金融监管部门紧密合作，配合央行分帐核算操作办法，对区内六千多家存量企业进行梳理，帮助银行建立企业数据底帐，并支持央行加快建设自贸区资金监控系统，落实防范风险机制。

根据总体安排，上海自贸区金融领域的改革核心内容是在风险可控前提下，在资本项目可兑换、人民币跨境使用、利率市场化等方面先行先试，并建立与自贸区相适应的外汇管理体制。

目前上海自贸区已有银行、证券、期货、保险、基金、股权交易等40家金融机构入驻，包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)等九家中资银行和花旗(C.N)等12家外资银行。艾宝俊还透露，年内自贸区管委会将继续大力引进民营银行及非银行金融公司，支持各种不同类型的金融机构进入自贸区发展。

9月末在“低调”中正式挂牌的上海自贸区，是习李新政府推动中国新一轮改革的试验田，其中大尺度的金融开放无疑是最大亮点。此前，中国证监会、保监会及银监会均出台一些原则性扶持举措，但目前尚未出台实施细则，而资本项目下开放、利率和汇率市场化等方面的金融改革举措，中国央行亦未公布具体扶持措施。

截止11月22日，上海自贸区已新增1,434家企业，其中外资新设企业仅38家。内资企业平均注册资本近2,500万元人民币；外资企业平均注册资本近1,500万美元。

对于外资企业数量较少的原因，上海自贸区管委会副主任戴海波解释称，外资企业往往需要大量研究和分析后才能决定跨国投资，因此不能以短期的数量来衡量自贸区是否对外资有吸引力。实际上，包括德国安联(ALVG.DE)、高盛(GS.N)等多家知名外资企业此前已向上海市政府表达了浓厚的入驻兴趣。

上海自贸区选择了金融服务、航运服务、商贸服务等六个领域18个行业扩大开放，涉及暂停或取消投资者资质要求、经营范围限制等准入限制措施共23项，据戴海波介绍，目前有12项已可以实施，游戏设备生产、演出经纪等七项在暂停相关行政法规后可实施，有限牌照银行、国际船舶管理等四项尚需与国家部委进一步明确政策口径后落实相关操作细则。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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