中国央行上海总部要求银行每月上报沪房产新政后个贷受理情况

路透北京4月8日 - 中国央行上海总部周五下发通知，要求各银行如实填报3月25日至4月12日期间，各行按照上海房产新政标准受理的个人住房贷款有关情况，以更全面及时了解3.25房产新政后个贷市场情况。

据路透看到的通知内容，上海市房地产新政情况调研表为临时性报表，每月13日上报，停止报送时间另行通知。

上海在3月25日公布房地产新政抑制本地楼市过热，内容包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。其中二套普通房首付不低于五成，二套非普通首付不低于七成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年。

该通知还要求各行做好差别化住房信贷政策执行情况表调整工作。央行上海总部拟对原有每月报送的差别化住房信贷政策执行情况表进行调整更新，在原表格基础上增加补充表，较原表内容更为细化。

4月15日前填报的3月差别化住房信贷政策执行情况表仍只需填报原表，5月15日前填报的4月情况表同时填报原表和补充表，补充表只填报按照新政标准受理发放的个人住房贷款，按新政前标准发放的只需填原表。

据中原集团研究中心，受近期出台的严厉政策影响，上周上海、深圳的中原报价指数均已跌破50%，分别为43.07%、44.52%，低于2015年的周均值2.79个百分点、3.31个百分点，表明沪深报价下跌的房源数量已经超过报价上涨的房源，政策的短期效应已见，市场将逐步进入调整。（完）