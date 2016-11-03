中国央行上海总部要求辖内银行加强购房首付资金来源审查 严禁违规操作

路透北京11月3日 - 中国上海市市场利率定价自律机制周四发布决议，进一步要求辖内各商业银行严格落实上海市房地产调控政策，并重点强调要继续加强对首付资金来源的审查，并要切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。

刊登在中国央行上海总部网站上的“关于切实落实上海市房地产调控精神，促进房地产金融市场有序运行的决议”并要求，强化对借款人及其配偶收入证明真实性的审核，审慎评估借款人家庭偿债能力，严禁变相规避调控政策和住房信贷管理规定。

上海市市场利率定价自律机制成立于上海自贸区改革初期，是人民银行上海总部监督指导下的在沪银行业金融机构自律协调机制。

国庆期间中国逾20个城市密集出台房地产调控政策，中国指数研究院此前发布报告称，考虑到本轮政策力度，并结合历次政策收紧后市场反应，可以预期未来楼市将逐步降温，成交量价回调可期。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比升11.2%，涨幅较上月的9.2%进一步扩大，且并录得连续一年上涨。重点城市中，北京与上海9月新建住宅销售价格指数同比分别上涨27.8%和32.7%，深圳则同比上涨34.1%。（完）

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