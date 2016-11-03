中国央行上海总部要求辖内银行加强购房首付资金来源审查 严禁违规操作

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月3日 - 中国上海市市场利率定价自律机制周四发布决议，进一步要求辖内各商业银行严格落实上海市房地产调控政策，并重点强调要继续加强对首付资金来源的审查，并要切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。
刊登在中国央行上海总部网站上的“关于切实落实上海市房地产调控精神，促进房地产金融市场有序运行的决议”并要求，强化对借款人及其配偶收入证明真实性的审核，审慎评估借款人家庭偿债能力，严禁变相规避调控政策和住房信贷管理规定。
上海市市场利率定价自律机制成立于上海自贸区改革初期，是人民银行上海总部监督指导下的在沪银行业金融机构自律协调机制。
国庆期间中国逾20个城市密集出台房地产调控政策，中国指数研究院此前发布报告称，考虑到本轮政策力度，并结合历次政策收紧后市场反应，可以预期未来楼市将逐步降温，成交量价回调可期。
路透根据中国国家统计局公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比升11.2%，涨幅较上月的9.2%进一步扩大，且并录得连续一年上涨。重点城市中，北京与上海9月新建住宅销售价格指数同比分别上涨27.8%和32.7%，深圳则同比上涨34.1%。（完）
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(发稿 陈杨)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。