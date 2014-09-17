焦点：人行SLF放水将定向进行到底 全面宽松名未至而实已近

作者 李宏薇

路透上海9月17日 - 面对不佳经济形势，中国央行终于出手向大型银行提供SLF放水，传闻规模相当于一次降准。尽管SLF有期限限制无法与常规降准完全媲美，但操作量的扩大化，令流动性管理实质已接近全面宽松。

业内人士认为，央行此举强化了今年以来定向调控的总基调，同时进一步压低短期内降准、降息的可能性。未来一段时间抵押补充贷款(PSL)、SLO、SLF等新型工具有望继续大行其道。

此前有传闻，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿人民币的SLF(常备借贷便利)，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

“算(全面放松了)，实质大于形式。”华南一银行交易员对央行是次举措作出如此评论。

在SLF消息传出后，按5,000亿元的传闻规模，市场推算相当于一次0.5个百分点的存款准备金率下调幅度。今年以来，央行先后对涉及“三农”、小微领域的县域银行，以及部分地方性及股份制银行实施过定向降准。

不过民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，即使是5,000亿元的SLF，也不等于说流动性政策已实质全面放松。“期限只有三个月，银行很难长期运用，也不太好用到实体经济上去。但降准，就可以直接安全运用了。”

他进一步表示，在暂时还看不到市场有强烈需求的情况下，央行此举可能更多是为帮助银行顺利度过存款偏离度新规实施而提前布局。因新规将实施，银行多将存款“冲时点”，改为“冲时段”。

为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

中国人民银行于2013年初创设的常备借贷便利(StandingLendingFacility，SLF)，属正常的流动性供给渠道，以抵押方式发放，合格抵押品包括高评级债券类资产及优质信贷资产等。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求，期限为一至三个月。

**坚持定向不放松，短期难见降准降息**

季末将至，央行通过SLF放水，令市场对近期全面降准和降息的预期落至冰点。他们预计，多处开花的定向或结构性调节工具，将成为货币政策主流。

兴业银行(601166.SS)宏观分析师肖丽指出，虽然经济下行压力，对货币政策有进一步甚至全面放松的要求，但就中国央行而言，延续今年以来定向及结构性调节，依旧是主基调。

“既有框架下，央行还是会继续定向调节的，维持市场和经济预期的平稳。”她称。

上述华南银行交易员也表示，虽然SLF有期限限制，但不排除到期后，央行根据情况进行续作或调整规模的可能，因此所谓的全面降准几无必要。

至于降息，多数业内人士认为，作为全面宽松的最为明显标志，短期内希望不大。

央行货币政策委员会委员陈雨露日前表示，中国四季度经济下行压力较大，但现在还不到降息的时候，降息是强刺激信号，能不采取就不采取。央行还有很多其他手段可以用，比如定向降准、加大公开市场操作力度等。

但海通证券首席宏观债券研究员姜超提出不同观点。他在微信推送内容上明确表示，数量宽松政策效果有限，无助于降低社会融资成本。而高利率是中国经济的最大风险，建议降息，以给改革提供低利率环境。

中国最近一次利率调整在2012年，当年7月6日不对称降息；时隔一年之后，央行并放开了金融机构贷款利率管制。

今年以来，除了本地媒体报导的央行设立抵押补充贷款(PSL)，以引导中期政策利率水平之外，还通过增加支农再贷款额度，以及对符合条件机构实施利率优惠等手段，实现“定向降息”。

**SLF强化宽松预期，对债市直接影响难持续**

具体到债券市场，交易员称，SLF这种定向宽松的持续强化，对债市属长期利好。但就直接影响而言，单一消息持续时间预计有限。

自周二近尾盘时段，现券出现一波买盘，将已经走升的收益率拉回至上日水平附近；更为敏感的IRS则最多下行约10个基点(bp)。在SLF消息发酵后，今日早盘现券收益率跟进走低，IRS亦继续下滑。

“(这种)政策出来，会有一个明显的冲击。然后就是盘整，直到下一个刺激出来。大家都认为会继续宽松。”华中一券商交易员指出。

中金公司最新报告认为，SLF资金释放可能推动债券收益率和IRS利率下行。但这波行情仍需要及时止盈。就年内而言，在理财利率不会大幅下降的前提下，随着经济数据在8月份确立底部，通胀9月份确立底部，央行定向放松带来的仍是反弹机会，而非趋势性机会。

当然，SLF这种定向工具还有一种“负面”影响，即不同机构间交易的公平性受到怀疑。因在多数人在上日对尾盘IRS猛挫原因纷纷猜测的时候，可能有先行者已开始扫货。

“先顾好(大行这些)亲儿子们。”北京一银行IRS交易员哀叹到。

根据已公布信息，公开市场操作中，除常规的正、逆回购，今年以来央行仅在2月末使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。

SLF方面，央行仅在第一季度累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，当期末SLF余额为零。(完)

(审校 林高丽)

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