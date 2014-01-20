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中国财经 | 2014年 1月 21日 星期二 07:41 BJT

人行已通过SLF向大型商行提供短期流动性支持

路透北京1月20日 -中国人民银行周一称，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。且本周二（21日）还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。

央行通过其官方微博表示，针对现金大量投放等节假日因素对市场流动性的影响，行周一已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性。

“金融机构要加强流动性和资产负债管理，维护春节前货币市场平稳运行。”央行官方的新浪微博指出。

三位消息人士周一稍早透露，中国央行已批准地方法人金融机构进行常备借贷便利(SLF)操作试点，额度总计1,200亿元人民币，可循环使用。

借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进)

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