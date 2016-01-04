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中国财经 | 2016年 1月 4日 星期一 18:32 BJT

中国央行：12月开展隔夜常备借贷便利1.35亿元 利率维持在2.75%

路透北京1月4日 - 中国央行周一公布，其分支行12月对地方法人金融机构累计开展常备借贷便利（SLF）操作共1.35亿元人民币，期限均为隔夜，利率2.75%。

中国央行网站刊登公告称，其12月对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,000亿元，期限6个月，利率3.25%；当月未对国开行等三家政策性银行发放补充抵押贷款（PSL）。

此前，央行工作论文称，可建立利率走廊，其上限为常备借贷机制的利率，下限为超额存款准备金的利率。随后下调分支行常备借贷便利利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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