中国央行：12月开展隔夜常备借贷便利1.35亿元 利率维持在2.75%

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京1月4日 - 中国央行周一公布，其分支行12月对地方法人金融机构累计开展常备借贷便利（SLF）操作共1.35亿元人民币，期限均为隔夜，利率2.75%。
中国央行网站刊登公告称，其12月对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,000亿元，期限6个月，利率3.25%；当月未对国开行等三家政策性银行发放补充抵押贷款（PSL）。
此前，央行工作论文称，可建立利率走廊，其上限为常备借贷机制的利率，下限为超额存款准备金的利率。随后下调分支行常备借贷便利利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。