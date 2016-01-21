中国央行：按需足额提供流动性支持 设定SLF利率指导资金价格（更新版）

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路透上海1月21日 - 面对突然紧张的资金面，中国央行本周除在公开市场上放量逆回购外，SLO、MLF和SLF多种工具亦齐上阵，周四并再明确表示按需足额提供流动性支持，以稳定春节前不安的市场情绪。

交易员并透露，此前央行分支机构曾通知，要求地方金融机构若以高于设定的各期限SLF利率，从市场上借入资金，需要提前报备，显示央行在本次流动性吃紧过程中，量价均在调控范围内。

中国央行周四公告，为保持春节前后银行体系流动性合理充裕，人民银行分支行对地方法人金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作，按需足额提供流动性支持。发挥利率走廊上限作用，隔夜、七天和一个月SLF利率分别为2.75%、3.25%、3.60%。

对此，华北一银行交易员表示，“(资金)再紧也问题不大了，央妈态度给了。”

她并透露，近日资金紧张，央行分支行曾通知，如果有超过SLF指导利率的交易成交，需要提前报备。但因所在机构并未出现上述行为，所以并不知悉报备的后续处理意向。

该交易员的说法，也在其他机构交易员处得到了印证。

“我们当地人行的确给我们设置上限，隔夜2.75%，七天3.25%，线上交易不能超过这个利率。”另一交易员指出。

除总额高达5,550亿元的逆回购外，央行周一和周三分两次进行了总额2,050亿元的SLO(短期流动性调节工具)，周二进行了4,100亿元MLF(中期借贷便利)。加上800亿元国库现金定期存款，再扣除2,400亿元的逆回购到期和当周到期的SLO，本周共净投放9,550亿元。

本日公告前，央行最新关于SLF的信息为，12月人民银行分支行对地方法人金融机构累计开展常备借贷便利操作共1.35亿元，期限均为隔夜，利率2.75%，当月末常备借贷便利余额为0.4亿元。

另外，根据中国央行此前提出的利率走廊操作系统，其上限为常备借贷机制利率，下限为超额存款准备金的利率。随后央行自2015年11月20日起下调分支行SLF利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。

本次公告中，央行新增加了一个月期SLF利率。但就目前来看，质押式回购该期限品种成交十分有限，对资金价格的指导作用待观察。

受缴税、外汇占款连续下降，以及下周将实施的CNH缴存准备金等多重因素冲击，银行间资金市场近日突然骤紧，但隔夜和七天加权回购利率则涨幅有限，最新在2.09%和2.42%附近。

中国央行于2013年初创设的SLF，主要为满足金融机构期限较长的大额流动性需求。初期对象主要为政策性银行和全国性商业银行，后扩展到地方性金融机构。

利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)