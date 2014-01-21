人行通过SLF对中小金融机构提供短期流动性

路透上海1月21日 -中国人民银行官方微博周二表示，今日该行分支行已通过常备借贷便利(SLF)对中小金融机构提供了短期流动性，并将根据货币政策调控需要不断完善常备借贷便利期限、对象和操作方式，促进货币市场平稳运行。

央行周一表示，自1月20日起，在北京、江苏、山东等10省市开展常备借贷便利操作(SLF)试点，由当地的央行分支机构向符合条件的中小金融机构提供短期流动性支持。试点地区还包括广东、河北、山西、浙江、吉林、河南和深圳。

对中小金融机构SLF期限分为隔夜、7天和14天三个档次。常备借贷便利全部以抵押方式操作。此次试点接受的合格抵押品包括国债、中央银行票据、国家开发银行及政策性金融债、高等级公司信用债等债券资产，人民银行通过设置不同的抵押率来控制信用风险。

中国央行周一并在其官方微博表示，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性；周二公开市场又祭出逾2,500亿元人民币的巨量逆回购操作。市场人士称，逆回购规模超出预期，且利率定位也适中，对缓解资金紧张立竿见影。 (完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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