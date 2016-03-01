中国央行2月开展SLF、MLF操作逾1,600亿元 SLF利率发挥利率走廊上限作用

路透北京3月1日 - 中国央行周二称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，2月对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）共34.2亿元人民币，开展中期借贷便利操作（MLF）共1,630亿元，两者合计1,664.2亿元。

央行网站发布的公告还显示，为支持棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目等，2月对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发放抵押补充贷款（PSL）共356亿元。

SLF方面，开展隔夜品种18.4亿元，利率为2.75%；开展7天14.1亿元，利率为3.25%；1个月1.7亿元，利率为3.60%。央行指出，常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于促进货币市场平稳运行。

MLF方面，开展3个月期限475亿元，6个月620亿元，1年期535亿元；同时收回到期MLF1100亿元。3个月利率持平为2.75%，并下调6个月、1年期利率至2.85%、3.0%。

央行称，2月末SLF余额为13.4亿元，MLF余额为13,313亿元，PSL余额为12,602.89亿元。（完）