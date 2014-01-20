人行在10省市试点SLF操作 为中小金融机构提供短期流动性支持

总规模1500亿元国新基金落地广州南沙 主投混改及重组等--报载
路透北京4月19日 - 上海证券报周三报导，国新央企运营（广州）投资基金周二正式揭牌，总规模达1,500亿元人民币的国新基金落地广州南沙，首期规模500亿元。主要投资方向包括供给侧结构性改革、混合所有制改革、重组整合并购、资产证券化、股权运作等。
路透北京1月20日 -中国人民银行周一表示，自1月20日起，在北京、江苏、山东等10省市开展常备借贷便利操作(SLF)试点，由当地的央行分支机构向符合条件的中小金融机构提供短期流动性支持。
央行在其网站发布的新闻稿称，试点地区还包括广东、河北、山西、浙江、吉林、河南和深圳。
央行并称，期限分为隔夜、7天和14天三个档次。常备借贷便利全部以抵押方式操作。此次试点接受的合格抵押品包括国债、中央银行票据、国家开发银行及政策性金融债、高等级公司信用债等债券资产，人民银行通过设置不同的抵押率来控制信用风险。
央行称，还将运用常备借贷便利等多种货币政策工具，保障春节前地方法人金融机构流动性供给，促进货币市场平稳运行。
此前，路透引述消息称，中国央行已开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题。
央行稍早通过其微博称，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。且本周二（21日）还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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