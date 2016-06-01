中国央行：5月共开展SLF操作5.7亿元人民币 PSL共计增加1,088亿元

路透北京6月1日 - 中国央行周三公告称，为满足金融机构临时性流动性需求，5月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共5.7亿元人民币，期限全部为隔夜，利率为2.75%，5月末SLF余额为4.0亿元。

央行网站并公告，5月，央行对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行净增加抵押补充贷款（PSL）共1,088亿元，5月末PSL余额为14,999.89亿元。

PSL主要用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。

央行同时表示，5月对金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,900亿元人民币，其中期限3个月1,750亿元，6个月1,150亿元，利率分别为2.75%，2.85%，同时收回到期中期借贷便利1,478亿元。

5月末中期借贷便利余额为16,375亿元。央行在提供MLF中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。（完）