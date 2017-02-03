中国央行今起上调隔夜SLF利率至3.1% 七天和一个月调升至3.35%和3.7%

路透上海2月3日 - 中国央行周五公告称，自今日起调整常备借贷便利利率，隔夜、七天、1个月利率分别上调至3.1%、3.35%和3.7%，其中隔夜上调35个基点（bp），七天和一个月各调高10bp；这也印证了路透此前的报导。

消息人士稍早并透露，央行将对不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，发放的常备借贷便利利率在上述利率基础上加100个基点，隔夜、七天、一个月的利率分别为4.10%、4.35%和4.70%。

此外央行公开市场今日逆回购利率七天、14天和28天三个品种均调高10bp，为2015年1月逆回购重启以来首次调升。

在此前祭出临时流动性便利（TLF）操作后，上周中国央行公开市场顺势净回笼；但考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。

1月央行对金融机构开展常备借贷便利操作共876.75亿元，其中隔夜82.65亿元、七天455.60亿元、1个月338.50亿元，利率分别为2.75%、3.25%、3.6%。1月末常备借贷便利余额为345.10亿元。（完）