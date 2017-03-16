中国央行上调隔夜SLF利率20bp至3.3% 七天和一个月升10bp--消息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月16日 - 继稍早央行上调逆回购及中期借贷便利(MLF)利率之后，两位消息人士周四透露，中国央行自今日起并同时上调常备借贷便利（SLF）利率，其中隔夜品种上调20个基点（bp）至3.30%，七天和一个月SLF利率各调高10个bp至3.45%和3.80%。
“调了，我们收到地方人行通知了，”一位消息人士称。
这也是SLF利率年内第二次上调。央行此前自2月3日起将隔夜、七天、一个月SLF利率分别上调至3.1%、3.35%和3.7%，其中隔夜上调35bp，七天和一个月各调高10bp。
中国央行周四稍早上调公开市场逆回购操作利率10bp，七天、14天、28天期中标利率分别升至2.45%、2.60%和2.75%；同时央行今日还开展3,030亿元MLF（中期借贷便利）操作，六个月和一年期利率分别上涨10个bp至3.05%和3.20%。
对于公开市场逆回购和MLF利率年内第二次上调，央行表示，此次逆回购及MLF中标利率上行10个bp是市场化招投标的结果，观察是否加息则要看是否调整存贷款基准利率，逆回购和MLF中标利率上行并不是加息。
央行今年2月开展SLF操作共203.53亿元人民币，其中隔夜为0.20亿元，七天期为159.27亿元，一个月期为44.06亿元；利率分别为3.1%、3.35%和3.7%。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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