中国央行9月对金融机构开展SLF操作5.52亿元 MLF操作2750亿元

路透北京10月8日 - 中国央行周六公布，9月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共5.52亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作2,750亿元。

央行网站公告显示，9月SLF操作中，隔夜1.06亿元、七天期0.46亿元、一个月期4亿元，利率分别为2.75%、3.25%、3.6%；当月MLF操作中，六个月期为1,940亿元，一年期为810亿元，利率分别为2.85%、3.0%。

此外，9月央行对国开行、农发行和进出口行三家银行净增加抵押补充贷款（PSL）共445亿元。

数据显示，9月末SLF余额为4亿元, 8月末余额为0元；9月同时收回到期中期借贷便利1,232亿元，9月末MLF余额为19,063亿元, 8月末余额为17,545亿元；9月末PSL余额为19,245亿元，8月末余额为18,800亿元。

“在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和‘三农’等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。”央行并称，常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。

中国央行8月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共8亿元，开展中期借贷便利（MLF）操作2,890亿元。（完）