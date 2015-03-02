中国央行1月共进行1800亿元SLO投放资金 较12月规模大减

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海3月2日 - 中国人民银行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。
刊登在央行网站的公告显示，当月在1月19日和21日两日有操作，期限1-6天，其中一天期利率水平较12月明显下降。明细如下：
以下为操作明细：
操作日期 操作方向 期限 交易量 加权平均中标利率
1月19日 投放流动性 1天 200亿元 2.63%
1月21日 投放流动性 2-6天 1,600亿元 3.66%
中国央行在2013年初创设SLO，并在当年10月进行了首次操作。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。
其他创新型金融工具中，还包括常备借贷便利(SLF)和中期借贷便利(MLF)操作。(完)
参看详情，可点选央行网站 here
(发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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