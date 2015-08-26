中国央行：SLO投放平滑降准空窗期流动性 明确利率政策方向（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京8月26日 - 中国央行在“双降”后，周三重启逾半年未实施的短期流动性调节工具（SLO）。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。
中国央行周三表示，今日以利率招标方式开展了1,400亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，六天期加权平均中标利率为2.3%；低于周二七天逆回购2.5%的中标利率。
“前期市场始终对于隔夜利率的不断攀升存在政策恐慌担忧，如果我们将七天回购利率作为了政策意图观察利率，则隔夜利率的走高并不意味着政策利率方向发生变化，更倾向于认为是对于过大期限利差的一种纠偏操作。”国信证券宏观与固收研究团队指出。
他们并称，双降之后首个交易日，七天回购开盘利率确定为2.3%，SLO（六天）的操作利率也是2.3%，如果不出意外，本周四的公开市场操作利率也将为2.3%；这也说明了七天回购利率正在成为货币政策的基准观察利率。
此前一次央行SLO操作在今年1月21日，数额为1,600亿元，2至6天的加权平均中标利率为3.66%。
对于为何“双降”后重启SLO操作，交银资管高级分析师陈鹄飞表示，由于距离9月6号降准还存在政策的时间空窗期，选择用短期流动性工具可以缓解市场流动性紧缺问题。
民生证券固定收益研究员李奇霖认为，SLO出来前，银行间的资金面还是比较紧张的，有实际的需求；之前实施的降息操作可能会使资本流出更快，因此需要SLO平滑流动性；此外，若没有SLO操作则逆回购释放流动性量会比较大，信号意义太强。
中国央行公开市场周二虽然进行七天1,500亿元人民币逆回购操作；但据路透统计，公开市场本周将有2,400亿元资金到期，全部为逆回购。
近期流动性较紧，而降准实际到账的时间点相对较晚，这也使市场感到不解。兴业证券固定收益分析师唐跃解读称，9月5日是缴纳存准时点，因此在9月6日降准可以用新的存款基数，释放流动性效果更好。
中国银行间市场周三早盘主要回购利率下行明显，其中隔夜跌近15bp（基点），七天跌超20基点。交易人士表示，央行双降助稳流动性预期，早间开盘价亦引导回购利率大幅走低，但因降准资金尚未到位，机构资金拆借难度暂时缓解有限。
中国央行并决定自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。
2013年1月，中国央行创设了“短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations, SLO）”，作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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