中国央行：SLO投放平滑降准空窗期流动性 明确利率政策方向（更新版）

(新增更多分析评论)

路透北京8月26日 - 中国央行在“双降”后，周三重启逾半年未实施的短期流动性调节工具（SLO）。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。

中国央行周三表示，今日以利率招标方式开展了1,400亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，六天期加权平均中标利率为2.3%；低于周二七天逆回购2.5%的中标利率。

“前期市场始终对于隔夜利率的不断攀升存在政策恐慌担忧，如果我们将七天回购利率作为了政策意图观察利率，则隔夜利率的走高并不意味着政策利率方向发生变化，更倾向于认为是对于过大期限利差的一种纠偏操作。”国信证券宏观与固收研究团队指出。

他们并称，双降之后首个交易日，七天回购开盘利率确定为2.3%，SLO（六天）的操作利率也是2.3%，如果不出意外，本周四的公开市场操作利率也将为2.3%；这也说明了七天回购利率正在成为货币政策的基准观察利率。

此前一次央行SLO操作在今年1月21日，数额为1,600亿元，2至6天的加权平均中标利率为3.66%。

对于为何“双降”后重启SLO操作，交银资管高级分析师陈鹄飞表示，由于距离9月6号降准还存在政策的时间空窗期，选择用短期流动性工具可以缓解市场流动性紧缺问题。

民生证券固定收益研究员李奇霖认为，SLO出来前，银行间的资金面还是比较紧张的，有实际的需求；之前实施的降息操作可能会使资本流出更快，因此需要SLO平滑流动性；此外，若没有SLO操作则逆回购释放流动性量会比较大，信号意义太强。

中国央行公开市场周二虽然进行七天1,500亿元人民币逆回购操作；但据路透统计，公开市场本周将有2,400亿元资金到期，全部为逆回购。

近期流动性较紧，而降准实际到账的时间点相对较晚，这也使市场感到不解。兴业证券固定收益分析师唐跃解读称，9月5日是缴纳存准时点，因此在9月6日降准可以用新的存款基数，释放流动性效果更好。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率下行明显，其中隔夜跌近15bp（基点），七天跌超20基点。交易人士表示，央行双降助稳流动性预期，早间开盘价亦引导回购利率大幅走低，但因降准资金尚未到位，机构资金拆借难度暂时缓解有限。

中国央行并决定自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。

2013年1月，中国央行创设了“短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations, SLO）”，作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。