中国央行今日开展1,400亿六天期SLO投放流动性 利率2.35%

路透上海8月31日 - 中国央行周一公告称，今日以利率招标方式，开展了1,400亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)操作向市场投放流动性，期限六天，加权平均利率2.35%。

这是上周央行宣布“双降”以来的第三次SLO操作，但与上周同期限中标利率相比，此次上涨了5个基点(bp)。

央行公开市场上周共进行了3,000亿元人民币的七天期逆回购操作，同时又于周三和周五，两次共进行了2,000亿元的SLO，向市场投放流动性，期限分别为六天和七天期，中标利率相应为2.30%和2.35%。

中国央行上周称，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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