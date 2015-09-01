分析：降准实施前中国央行持续放水 维稳汇率料助缓流动性压力

作者 吕雯瑾

路透上海9月1日 - 在降准生效实施前，中国央行仍维持较大的短期流动性投放力度以平滑资金面，本周延续逆回购+SLO(人民币短期流动性调节工具)组合操作，已进行1,500亿元七天期逆回购操作及1,400亿元七天期SLO。

分析人士称，考虑到人民币近期仍面临贬值压力、外汇占款可能继续萎缩，降准实施后流动性会否明显缓和存在不确定性。不过货币政策偏宽基调应能延续，对资金面暂无需担忧；而央行在汇率方面的维稳动作，将有助于缓和境内流动性压力。

申万宏源证券债券分析师陈康认为，近期SLO、公开市场逆回购均意在平滑资金面，这些密集操作释放的资金量已与降准力度相近；9月6日实施后，短期流动性操作将转换为长期。

中国央行今日进行1,500亿元七天期逆回购操作，恰好对冲当日到期的逆回购规模；中标利率2.35%持平于上次。此外，中国央行周一以利率招标方式开展了1,400亿元SLO操作向市场投放流动性，这是上周央行宣布“双降”以来的第三次SLO操作。

中国央行上周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。据瑞银证券估算，此次降准将直接释放7,000亿元左右的流动性。

华南一银行交易员认为，对于外汇占款下降造成的基础货币缺口，单凭SLO操作还不足以弥补，可能要等到降准实施之后才能回归均衡。

上周央行宣布降准降息后，中国银行间市场隔夜、七天回购利率应声而降，而资金面供需仍然偏紧。今日央行进行逆回购操作后，周二早盘银行间主要回购利率小幅下行，由于阅兵假期因素，七天品种需求增多，借入略难；供给方面，四大行仍未见明显放量，国开行依然充当资金主力。

陈康表示，降准实施后如资金偏紧局面不缓解，央行继续投放流动性为大概率事件，逆回购甚至继续降准都是备用工具，“不用太担心资金（利率上行），从基本面出发，央行仍然会把利率控制在合理的水平”。

据路透统计，公开市场本周将有3,000亿元逆回购到期，本次滚动操作后，单周净回笼1,500亿元；SLO方面本周到期量为2,000亿元，截至目前为净回笼600亿元。

因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场本周四至周五休市。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/wek55w

**央行主动维稳汇率亦有利资金面**

在加大基础货币投放的同时，中国央行近期在汇率维稳方面动作频频。多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。

陈康认为，控制人民币贬值预期总体对于利率产品有利；此外，中国货币政策独立性相对较高，尽管有汇率干扰，其对利率引导仍较为有效、无需担心。

“汇率的动作会对利率有帮助，但是核心还是在于独立的货币政策取向。相信汇率即使继续面临贬值压力，应该也不会动摇境内利率处于低位的一个状态。”他说。

华南一券商分析师则认为，降准后央行或将引导短端货币市场利率维持于目前水平，而非明显下滑，否则中美利差明显扩大将导致贬值压力进一步增加；相比之下，长端利率下降的空间更多。

他并指出，下周起资金面供需可能会有所宽松，但利率走势还需观察央行动作，“如果公开市场利率不降、不做主动引导的话，就市场自身而言还不会有明显下行的动力”。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前七个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,633亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 1,500

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 1,500

（周四） 1,500

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净回笼 1,500

注：央行上周已两度开展SLO投放流动性，总计2,000亿元，均在本周内到期。本周一央行则再度进行了1,400亿元SLO操作投放流动性。(完)

(审校 林高丽)

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