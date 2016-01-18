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中国财经 | 2016年 1月 18日 星期一 18:12 BJT

中国央行今日进行550亿元slo操作投放流动性 期限三天利率2.10%

路透上海1月18日 - 中国央行网站周一公布，今日进行550亿元人民币短期流动性调节工具（SLO）操作，期限三天，利率2.10%。

中国银行间市场今日资金供给紧俏。交易人士表示，上周五央行MLF投放驰援，但在缴税因素扰动下流动性仍未明显松动，隔夜供不应求。

此外，央行对境外金融机构境内存放上缴存准，令机构对未来大行资金一定程度供给减少心存疑虑；同时央行新增28天逆回购询量，短期降准步伐或延缓，随着年底跨节渐近，市场谨慎情绪升温。（完）

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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