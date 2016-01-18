中国央行今日进行550亿元slo操作投放流动性 期限三天利率2.10%

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月18日 - 中国央行网站周一公布，今日进行550亿元人民币短期流动性调节工具（SLO）操作，期限三天，利率2.10%。
中国银行间市场今日资金供给紧俏。交易人士表示，上周五央行MLF投放驰援，但在缴税因素扰动下流动性仍未明显松动，隔夜供不应求。
此外，央行对境外金融机构境内存放上缴存准，令机构对未来大行资金一定程度供给减少心存疑虑；同时央行新增28天逆回购询量，短期降准步伐或延缓，随着年底跨节渐近，市场谨慎情绪升温。（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。