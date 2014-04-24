分析：中国央行小额净回笼维持稳健 短期全面降准料难见

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 公开市场操作本周小额净回笼，规模20亿元
* 稳定中性操作中，引导资金在机构间分布更合理
* 货币政策稳健，二季度全面下调存准率可能性小
* 政策微调稳增长，或更多体现在财政等其他方面
作者 曹巍浩
路透北京4月24日 -中国稳增长政策微调本周接连现身，先前放松预期得以验证。本周公开市场操作小额净回笼，稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全面下调法定存准率的可能性不大。
市场人士并指出，政策微调稳增长，或更多体现在财政等其他方面，货币政策可操作的空间并不大。根据流动性和基本面变化，公开市场后期也会出现一些小调整，但维持货币市场利率基本稳定的大基调不会变。
路透访问的情况显示，本周中，央行既有鼓励部分大型机构参与投标，以保证当期回笼量；也有注意到财税缴款的短期冲击，对一些中小机构的不参与予以理解。总体来看，央行公开市场在稳健操作中，引导资金在各机构间更合理地分布。
“本周公开市场操作中性，明天要退准的嘛，央行也不希望资金过于宽松；当然也不希望紧张，就一中性态度吧，”上海一大型银行交易员称，“降准短期看不到，未来也就是正回购缩量啥的，逆回购可能都要等6月份才看得到。”
一国有大行资深交易员进一步指出，“总理喊话支持三农，央行明确态度。完全降准没必要，公开市场调节可以，后面也可以用SLF(常备借贷便利)、再贴现、再贷款...未来要不要进一步放松看基本面和外占。现在稳经济可以搞搞核电、高铁啥的。”
三菱东京日联银行中国金融市场分析师李刘阳亦称，市场对微刺激政策的预期有所强化，体现在货币政策方面可具化为扩大降准范围；公开市场正回购缩量、净投放、操作利率下调等。但调降法定存款准备金率的可能性尚难看到，除非经济状况和外汇占款出现根本变化。
央行定向降准后，路透采访了40位主力市场机构的资深人士。其中，近六成表示，相较3月底，其政策放松的预期有所增强。不过，九成人士都预计截至二季度末，不会看到全面下调法定存款准备金率这类明显信号政策。
据路透计算，本周央行公开市场净回笼资金20亿元人民币，连续两周净回笼。周内仅进行1,850亿元28天期正回购操作，利率持稳在4%；14天期品种仍未现身。
关于14天期品种的连续缺席，据路透了解，有机构周内有持续申报该品种需求。市场人士指出，一方面或与其一二级利差一度过大，非最优可选流动性回笼品种有关外，也可能是因为央行不愿短期回笼量过大。
银行间市场周四早盘现券表现平淡。交易员指出，央行公开市场本周净回笼20亿元，市场对此理解偏中性；而资金价格虽因月底及缴税等因素走升，但机构对此多有预期，场内交投波澜不兴。
央行周二宣布定向下调县域农商行和农合行存准率。其并称，此次定向下调存准率不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性；且符合稳定总量、盘活存量、优化结构的原则。
而为稳住下行的经济增速，国务院连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/zyg78v
**政策微调料侧重在财政等着力**
机构多数预期，尚可的经济数据限制着政策放松的空间，二季度全面下调法定存准率的可能性并不大，政策微调支撑经济增长，或更多地体现在财政政策等其他方面。市场人士还多表示，即使微调，也“非传统式放松“，稳增长同时，政府较前会更加注重调结构。
以一个更长的时间纬度来衡量，市场对于全面下调存准率的预期并未完全消退，机构观测指标多集中在经济数据和外汇占款上。
“金融机构对实体经济的资金支持主要通过表内贷款业务和表外业务。目前并不是资金不足，而是报表限制，只要适当放开限制，或允许表外融资，即可满足实体经济融资需求。3月PMI和工业数据已经可以看出，经济弱势在往好的方向转变。”广发银行高级交易员颜岩称。
他进一步表示，除非基础货币投放渠道有趋势性变化，才会普遍下调存准率，当前看不到二季度有这种可能性。预计逆回购是主要微调手段，央行通过逆回购完全可以调整银行超储，手段更灵活。
机构其它微调政策预期包括：扩大定向下调存准率机构范围；放松存贷比和信贷规模限制，期冀支持的领域包括棚户区开发、三农、铁路投资等。
汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。
当然，基于不同的经济增长预期，机构也有不同的判断。汇丰银行亚太区利率策略联席总监陈品儒就表示，二季度是否会下调存准率，取决于经济增长和资本流入情况。
她进一步表示，5月中旬财税缴款冲击进一步显现之前，公开市场操作或维持净回笼的节奏，14天品种亦有望再现江湖。资金扰动明显后，正回购操作规模料会减少，期限也会缩短，公开市场整体净投放助益流动性稳定。
另一国有大行资金交易员亦预计，虽然二季度不会看到全面下调存准率，但下半年可能会看得到。但到时政策的实施，对全年稳增长作用不大，更多地会体现为外占趋势性减少后的对冲手段。
前述资深交易员则指出，在这些根本变化发生前，可以更关注人民币汇率和财政收放的情况。
此大背景下的交易策略选择，上述大行交易员指出，政策微调利好市场已充分反映，未来债市走势分歧不小，利率债可考虑与利率互换做一个对冲组合，有机构也会青睐高收益信用债。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。
另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 1,000
(周四) 850
逆回购 (周二) --
(周四) --
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 1,830
逆回购到期 --
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净回笼 20 (完)
(审校 林高丽)
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