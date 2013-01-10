去年新增信贷基本符合预期（更新版）

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
* 2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期
* 当年新增社会融资规模15.76万亿元,贷款占比不足六成
* 2012年末M2同比增长13.8%,接近14%的目标值
* 年末外汇储备余额3.31万亿元,全年增加0.13万亿
* 短期货币政策预期以稳为主,但不排除放松可能
(新增分析师评论及细节)
路透上海1月10日 - 中国2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期;当年新增社会融资15.76万亿元,增势明显.业内人士认为,目前中国经济已进入企稳回升通道,短期内货币政策维稳预期仍是主流.
他们并称,从社会融资总量攀升,和贷款占比下行等来看,前者反映金融体系对实体经济支持的指标作用亦越来越明显.
澳新银行中国经济师周浩表示,去年全年新增信贷基本在预期之中,"但更重要的还是要看社会融资总额数据,因为其反映了更真实的融资状况."
据路透统计,2012年社会融资中的人民币和外币新增贷款占比,已降至不足六成.而在最早公布该数据的2008年,上述占比为72.4%.另外,除企业债融资占比明显提升外,信托贷款的表现也很抢眼,最新的占比为8.2%,较2011年的0.9%提升明显.
周浩并指出,从数据看,目前的实际政策环境已经是挺宽松的,货币政策上暂时也没有必要进行进一步的调整.
不过兴业银行首席经济学家鲁政委认为,目前情况下,货币政策放松的可能性仍不能排除.当然,降准或降息政策的出台与否,还要结合世界其他经济体的经济情况具体考虑.
"从中央提出的降低融资成本解读,我们认为还有放松空间和可能.具体的手段,可以是降低公开市场逆回购利率,降准和直接降息等.前两个,一季度可能就会见到,降息预计会稍晚一些."鲁政委指出.
中国人民银行周四公布,2012年12月新增人民币贷款4,543亿元,低于路透调查中值的5,500亿元;12月末广义货币供应量(M2)同比增长13.8%,略低于14%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.0%,路透调查中值为15.2%.
欲浏览12月M2和人民币贷款图表,请点击(link.reuters.com/qaj25t)
另外,2012年末广义货币供应量(M2)同比增长13.8%,接近此前央行确定的14%目标;去年12月末外汇储备余额为3.31万亿美元,全年增加0.13万亿元.
以下为2008年至2012年的社会融资数据:
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
社会融资规模(万亿) 15.76 12.83 14.27 -- --
以下为具体结构:
人民币贷款 52.1% 58.3% 55.6% 68.1% 71.5%
外币贷款 5.8% 4.5% 2.9% 6.6% 0.9%
委托贷款 8.1% 10.1% 7.9% 4.8% 6.2%
信托贷款 8.2% 0.9% 2.7% 3.1% 4.6%
银行承兑汇票 6.7% 10.0% 16.3% 3.3% 1.6%
企业债券 14.3% 8.6% 8.4% 9.2% 8.1%
非金融企业股票 1.6% 3.6% 4.1% 3.2% 4.9%
保险公司赔偿 -- 1.3% 1.3% 1.2% 2.2%
保险公司投资房地产 -- 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
其他 -- 0.7% 0.7% 0.5% 0(完)
参看详情,可点选中国央行网站(here)
(here)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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