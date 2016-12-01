中国央行明确人民币境外放款业务采取本外币一体化管理--消息（更新版）

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路透上海12月1日 - 近期中国监管部门出台一系列措施，找补资本项下不合规流出的漏洞，积极配合资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士周四透露，央行发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

分析人士指出，此前境内企业人民币境外放款并没有明确放款额度以及和放款对象之间是否存在股权关系等，在人民币存在较大贬值压力下，部分境内企业通过该渠道形成境内人民币资金通过债权形势的外流，此次监管明确人民币境外放款细则、有利于抬升投机资金外流成本。

“短期资金出去的都是奔购汇去的，这个措施把短期的投机人民币贬值的资金成本抬升，缓和了境内外汇市场包括离岸外汇市场的供求失衡状况，从这两天表现看，效果还是比较明显，市场情绪也比较稳定。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

他并称，监管层最不希望的就是利用外汇管理的漏洞，绕开管制到境外去，此前限制境外买保险，限制境外直接投资等等，都是这方面的内容，以后估计还会有相应的资本项下的漏洞继续补。

一位消息人士引述央行最新通知称，央行要求对放款人的资质、放款对象和用途均有明确规定，经办行要严格审核，确保境外放款用途的真实性和合理性。

“此举意在控制部分企业通过人民币出境，并在境外购汇的方式进行套利。”消息人士称。

受上述消息影响，离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)不同期限利率周四午盘均现明显上涨，其中隔夜报4.81833%，较昨日2.94033%大幅高出近两个百分点，创出逾两个月新高；其他期限也出现了不同程度上涨，一年期拆借利率升至4.61%，为近九个月新高。

亦有交易员认为，此举可能会进一步减少离岸的人民币资金池，一旦离岸人民币流动性有风吹草动，肯定会影响到离岸CNH汇率。

由于离岸人民币并没有真正的货币市场，机构主要通过掉期市场来获得资金，通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周四一度涨至约4.9%，创出逾两个月新高；午后逐渐回落至3%以下。

消息人士还指出，央行对企业境外放款余额上限、提前还款等亦进行明确规定，要求企业境外放款余额上限等于最近一期经审计的所有者权益乘以宏观审慎调节系数；其中宏观审慎调节系数为0.3。

最新通知并称，央行将根据宏观经济形势和跨境资金流动情况对宏观审慎调节系数进行动态调整。

消息人士引述央行最新通知并称，境内企业放款人应注册成立1年以上，与借数人之间应具有股权关联关系。同时要求放款人不得使用个人资金向借款人进行境外放款，不得利用自身债务融资为境外放款提供资金来源。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其置评。

去年中国央行发布的《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》，明确对跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务实行上限管理，对于跨境人民币资金净流入额上限等于资金池应计所有者权益乘以宏观审慎政策系数。其中，宏观审慎政策系数值为0.5。

路透稍早报导，当前不断加大的人民币汇率贬值预期令资本流出压力积聚，监管层对此亦多加防范。两位消息人士透露，中国央行上海总部日前对辖内银行进行口头指导，要求加强对外省市资金流入上海自贸区的尽职调查，警惕其以虚假大额境外投资借道上海自贸区流出。（完）