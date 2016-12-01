中国央行明确人民币境外放款业务采取本外币一体化管理--消息

路透上海12月1日 - 人民币汇率贬值预期加剧，中国央行正努力平衡资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士周四透露，央行再度发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

一位消息人士引述央行最新通知并称，央行要求对放款人的资质、放款对象和用途均有明确规定，经办行要严格审核，确保境外放款用途的真实性和合理性。

“此举意在控制部分企业通过人民币出境，并在境外购汇的方式进行套利。”消息人士称。

消息人士还指出，央行对企业境外放款余额上限、提前还款等亦进行明确规定，要求企业境外放款余额上限等于最近一期经审计的所有者权益乘以宏观审慎调节系数；其中宏观审慎调节系数为0.3。

最新通知并称，央行将根据宏观经济形势和跨境资金流动情况对宏观审慎调节系数进行动态调整。

消息人士引述央行最新通知并称，境内企业放款人应注册成立1年以上，与借数人之间应具有股权关联关系。同时要求放款人不得使用个人资金向借款人进行境外放款，不得利用自身债务融资为境外放款提供资金来源。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其置评。

去年中国央行发布的《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》，明确对跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务实行上限管理，对于跨境人民币资金净流入额上限等于资金池应计所有者权益乘以宏观审慎政策系数。其中，宏观审慎政策系数值为0.5。

路透稍早报导，当前不断加大的人民币汇率贬值预期令资本流出压力积聚，监管层对此亦多加防范。两位消息人士透露，中国央行上海总部日前对辖内银行进行口头指导，要求加强对外省市资金流入上海自贸区的尽职调查，警惕其以虚假大额境外投资借道上海自贸区流出。（完）