中国央行拟统一资管产品监管规则 统一杠杆标准并限制非标投资

路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。

央行草拟文件的指导思想就是要把防范和化解金融风险放到更加重要的位置，针对资产管理业务的多层嵌套、杠杆不清、套利频繁等重点问题统一标准规制，减少存量风险，控制增量风险，坚持服务实体经济的根本目标，并坚持宏观审慎管理与微观审慎监管相结合、机构接管与功能监管相结合的监管理念。

“通过提炼总结，设定行业底线和基本原则，同时，不回避困难和要害问题，不怕触及现有利益格局，针对突出风险，提出统一、明确、可行的标准规制。”草拟文件指出。

草拟的文件提到，明确禁止资产管理产品直接或者间接投资“非标准化商业银行信贷资产及其收益权”，但允许具备评估和管控非标资产风险能力的金融机构发行资管产品投资上述之外的其他非标资产，并提出限额管理、禁止期限错配等要求，控制并逐步缩减非标资产规模。

央行提出禁止资金池操作，要求产品期限与所投资资产存续期相匹配，不得“以短投长”或“长拆短卖”，并提出独立托管要求，要求设立专门部门或者独立子公司开展资管业务，像话机构自有资金和资产管理产品资金之间以及不同产品之间的风险隔离。

同时，为强化资管机构的资本约束，针对金融机构开展的名为代客理财、实际承担兑付责任的资产管理业务，应建立资本约束机制，按产品管理费收入的10%计提风险准备金；当风险准备金余额达到产品余额的1%时可以不再提取。

文件并要求统一杠杆。为抑制层层加杠杆催生资产价格泡沫，要求结构化资产管理产品根据所投资资产的风险限定杠杆倍数（优先级份额/劣后级份额），投资于同类资产的产品使用统一标准，固收类、股票及混合类、其他类产品的杠杆倍数分别限定在3倍、1倍、2倍。同时对公募和私募产品的负债比例（总资产/净资产）分别设定140%和200%的限制。

“为真实反映杠杆水平，强调计算单只产品的总资产时，按照穿透原则，合并计算所投资资产管理计划的总资产。”文件提到。

央行还有意消除多层嵌套。文件严格禁止资管产品投资其他资管产品，但鉴于基金中的基金（FOF）、管理人中的管理人（MOM）”以及金融机构一层委外投资有一定的合理性，对其给予禁止例外，但规定被委托机构不得在投资其他资管产品。同时禁止金融机构提供旨在扩大投资范围、规避监管要求的通道服务。

而对于文件出台可能的市场影响评估及应对，相关文件指出了“新老划断”安排，由各监管部门审慎设置过渡期，已发行的不符合新规的资管产品在过渡期内逐步规范，产品到期日自然终止，之后不再续期。

“《意见》中有关适度放宽部分产品投资范围的规定还将形成长期市场利好。”相关文件提到“《意见》中的一些强化监管的要求，以及监管部门按照《意见》'对表'调整现行规定尚需一段时间，此期间市场可能出现波动，对此也需要有心理准备。”（完）