中国多层次金融支持钢铁煤炭化解过剩产能 并鼓励扩出口和走出去（更新版）

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路透北京4月21日 - 中国央行等最新公布支持钢铁煤炭行业化解过剩产能的意见，表示要多层次金融支持煤炭钢铁化解过剩产能，去杠杆和降成本，大力支持钢铁煤炭企业扩大出口和走出去，并支持银行加快行业不良资产处置。

中国央行网站周四刊登其与银监会、证监会、保监会联合发布的意见称，要充分认识钢铁、煤炭行业的支柱性、战略性地位，坚持区别对待有扶有控原则，满足钢铁、煤炭企业合理资金需求，支持扩大直接融资，债务重组和兼并重组，并提高就业创业金融服务水平。

意见指出，积极向进行布局调整和联合重组但不新增产能的钢铁、煤炭企业提供综合性金融服务；支持企业以采矿权、应收账款等资产做抵押进行融资；严格控制对违规新增产能的信贷投入。

“主动跟踪和对接地方政府和中央企业化解钢铁、煤炭过剩产能的实施方案，及早应对可能引发的违约风险。”意见指出。

意见指出，要加快信贷产品创新，将改进利率定价管理，合理确定钢铁、煤炭行业贷款利率水平。严禁银行业对钢铁煤炭企业发放贷款时附加不合理的条件，严控中间业务收费水平。

根据意见，中国将支持钢铁、煤炭行业加强包括债券在内的直接融资，探索各类增信措施和风险缓释工具；鼓励钢铁、煤炭企业利用境外市场发行股票、债券和资产证券化产品，鼓励保险机构参与其直接融资。

中国将积极稳妥推进钢铁、煤炭企业债务重组，支持其发行公司信用类债券用于调整债务结构。

**鼓励扩出口，支持走出去**

意见称，中国将大力支持钢铁、煤炭扩大出口；加强对钢铁、煤炭企业“走出去”以及国际产能合作的融资支持。

政策性和开发性金融机构要在业务范围内通过银团贷款、出口信贷、项目融资等方式，加大对符合条件的钢铁、煤炭企业国际产能合作的金融支持力度。商业银行要为钢铁煤炭企业向境外转移产能、开拓国际市场提供融资支持。

“研究推出更多避险产品，帮助钢铁煤炭出口企业规避汇率风险，减少汇兑损失。”意见称。

支持企业以境外资产和股权、矿权等权益为抵押获得贷款，利用思路基金等投融资平台，支持国内钢铁煤炭企业与一带一路国际及产能合作重点国别企业开展国际产能合作。

支持钢铁煤炭企业利用出口信用保险、海外投资保险提升国际化经营能力，研究对钢铁煤炭企业海外重大项目融资或并购贷款引入保险机制，加快培育对外竞争新优势。

**支持加快不良资产处置**

对于市场关注的钢铁煤炭行业的不良资产上升，意见指出，促进银行加快不良贷款处置，银行业金融机构要综合运用债务重组、破产重整或破产清算等手段，妥善处置企业债务和银行不良资产，用足用好现有不良贷款核销和批量转让政策，做到“应核尽核”。

要稳妥开展不良资产证券化试点，为银行处置不良贷款开辟新渠道，继续支持金融资产管理公司发行金融债等，增强金融资产管理公司处理不良资产的能力，并鼓励地方资产管理公司参与银行不良资产处置。

意见并指出，要坚决遏制企业恶意逃废债行为，有效防范钢铁煤炭行业金融风险。（完）

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