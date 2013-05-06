人行计划年内出台个人跨境人民币结算业务办法

路透香港5月6日 - 中国央行官员周一证实，正在研究个人跨境人民币结算业务办法，此业务将同时涉及经常项下和资本项下，计划年内推出。

央行货币政策司二司副司长郭建伟周末在广州也透露了上述信息，并表示人民币跨境使用的政策框架基本确立：按照先贸易后直接投资、再金融投资的思路，顺应市场需求、减少制度障碍、严格贸易真实性审核、采取市场化管理方式开辟了一条人民币跨境使用的新路。

“经过这几年的运作，企业跨境人民币结算业务不断成熟，下一步就是个人的人民币跨境业务。”上述官员对路透表示。

他表示，个人跨境业务包括旅游、网上购物，以及个人小型外贸公司的贸易、收资、并购等业务，这些都可以考虑允许以人民币进行。

“目前义乌已经在试点，进一步总结经验后就可以在全国推出。”他称。

中国证券报此前援引消息人士称，义乌的金融改革方案已经定稿，其中包括放宽人民币资本项目兑换政策限制，落实人民币结算、出口退税等政策，引导更多企业使用人民币作为进出口和转口贸易的支付手段，推动人民币成为亚非拉国家和地区的结算、投资货币。

目前中国政策规定个人每年仅有等值5万美元的换汇额，若能允许个人人民币跨境结算和开立外汇结算账户，有助于规避汇率波动的风险，对个体工商户而言是大利好。(完)

(记者 毕晓雯; 审校 林高丽)

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