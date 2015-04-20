投行观点：中国央行降准加快资金南下 H股较A股可看高一线

路透香港4月20日 - 综合投行报告，中国央行周一起下调存款准备金率，市场流动性改善并可能触发更多资金南下至香港市场，对股市有支持作用；由于A股较H股有相当溢价，故后者可看高一线。

以下为投行报告内容摘要：

**花旗**

该行分析师Jason Sun在其报告中称，该行重申偏好H股多于A股，因沪深300指数.CSI300未来12个月市盈率较MSCI中国指数.MSCICN有38%溢价，此次降准将会加速两地市场估值收窄过程。

花旗现时预期，今年内中国仍有两次减息和两次降准。预计来自中国内地以及欧美投资者的资金带动下，H股的流动性将逐渐提高，而A股由于开户创新高而流动性处于高位。

以板块计，花旗继续偏好保险、地产、交通、非必需消费、医护和科技，并建议投资者对原材料、电讯和能源板块获利减持。

**汇丰**

该行股票策略师Roger Xie在报告中称，中国央行下调存款准备金率幅度大于预期，此举明显为中和中国证监会上周五加强两融业务管理带来的负面影响。

中国的政治目的是在A股和H股市场创造财富效应，以便中央利用股市达至刺激创新及个人事业，并引导资金流向实体经济以对冲经济下行风险，以及协助国有企业去杠杆化和进一步改革。

因此，该行对H股维持正面的看法，同时建议投资者换马至最能受惠于货币宽松的金融股。

**富瑞**

富瑞首席环球股票策略师Sean Darby在报告中称，预计此次降准将有更多资金循沪港通机制南下至香港市场，香港市场的资产价格例如股市的估值倍数可能会高于此前的经济周期，这亦纯粹反映出香港和内地市场之间套戥能力。最终，A股、H股和B股将会融合。

投资策略方面，该行继续偏好中国政府债券，因实际利率高于其他已发展市场的政府债券。对A股保持适度乐观，此前中国证监会公布公募基金可参与沪港通后，该行基于A股对H股溢价将会收窄的预期，已开始“持H股沽A股”的交易策略。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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