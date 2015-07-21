中国央行：6月境外机构和个人减持境内股票资产 但增持债券

路透上海7月21日 - 中国央行日前公布数据显示，今年6月末境外机构和个人持有境内人民币资产较5月份略有减少，结束此前连续两个月的增持，主要表现为股票资产的减少；境外人士（包括机构和个人）6月份大幅减少股票资产达673.76亿元，月末余额环比降幅近10%，但相对收益稳定的债券和贷款以及存款则小幅增加。

根据央行网站公布的境外机构和个人持有境内人民币金融资产分项数据，路透计算得出截止6月末境外人士累计持有人民币资产44,219.99亿元，较5月份44,322.38亿元减少102.39亿元，而此前两个月分别为增加1,908.88亿元和357.79亿元。

“6月股票资产大幅减少，一方面可能是持有资产因为对应股票下跌造成价值减少，另一方面也可能因为股市下跌时境外人士进行了减持。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出。

从细分数据看，与5月相比，6月末境外人士减少股票资产达673.76亿元，债券、贷款和存款则出现155.77亿元、323.28亿元和92.32亿元的增加。

从半年度数据对比，6月末境外人士持有的存款资产较去年12月末减少了2,518.35亿元；而股票、债券和贷款资产分别增加578.21亿元、925.02亿元、和1,051.64亿元。

谢亚轩并指出，由于投资者结构的因素，以及中国债券较高的收益率，境外人士增持债券可以理解。而随着中国加大开放银行间市场，未来债券持有量有望继续上升。从大的方向看，随着人民币国际化不断推进，未来会有更多的非居民持有人民币资产。

中国人民银行日前发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

谢亚轩并指出，境外机构持有人民币资产情况表中的债券、贷款和存款等三类资产应该和日前央行公布的全口径外债中的人民币外债出现大部分重合。

央行新闻稿亦指出，随着人民币国际使用的领域和范围逐步扩大，为全球金融市场发展注入了新活力，境外主体持有人民币资产的需求明显上升，人民币国际地位不断提升。这既是对中国经济发展信心的体现，也是对中国改革开放成效的肯定，实质上反映了人民币国际化的加快发展。

境外机构和个人持有境内人民币金融资产的情况表，主要统计存款、贷款、股票和债券四类资产规模。（单位：亿元人民币）

股票 债券 贷款 存款 总量

2015/06 6,133.62 7,640.82 9,242.10 21,203.45 44,219.99

2015/05 6,807.38 7,485.05 8,918.82 21,111.13 44,322.38

2015/04 6,443.53 7,352.49 8,738.81 21,529.76 44,064.59

2015/03 6,010.58 7,127.95 8,769.16 20,248.02 42,155.71

2015/02 5,500.96 7,160.41 8,776.58 21,050.81 42,488.76

2015/01 5,134.01 7,057.62 8,628.70 22,087.28 42,907.61

2014/12 5,555.41 6,715.80 8,190.46 23,721.80 44,183.47

2014/11 5,045.10 6,508.16 8,238.49 23,501.73 43,293.48

2014/10 4,712.87 6,376.96 8,471.92 23,314.79 42,876.54

2014/09 4,624.84 6,341.42 8,604.74 22,371.53 41,942.53

2014/08 4,429.54 5,944.59 8,668.63 21,727.17 40,769.93

2014/07 4,278.60 5,693.58 8,856.36 21,027.68 39,856.22

2014/06 3,641.98 5,593.11 8,938.23 20,451.30 38,624.62

2014/05 3,446.93 5,397.35 8,216.29 19,669.86 36,730.43

2014/04 3,338.08 5,305.44 7,780.11 20,094.27 36,517.90

2014/03 3,192.87 5,123.49 7,468.43 19,839.82 35,624.61

2014/02 3,267.90 4,679.13 7,375.54 18,279.64 33,602.21

2014/01 3,329.99 4,200.58 6,455.54 17,456.60 31,442.71

2013/12 3,448.43 3,989.81 5,309.80 16,049.10 28,797.14

注：股票、债券、贷款、存款数据由央行提供，总量数据由路透计算得出。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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