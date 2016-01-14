分析：股市动荡中国巨量逆回购稳军心 降准等宽松政策仍如箭在弦

图为百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透上海1月14日 - 面对中国股市大幅动荡，央行公开市场本周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春节前逆回购仍将滚动操作。

他们同时认为，由于外汇储备下降等带来的资本外流担忧有增无减，考虑到中国经济基本面疲弱以及低位通胀等，降准等宽松政策仍箭在弦上。

“要平抑春节因素、汇率贬值背景下流动性预期、证券市场动荡，央行又谨慎，不采取降准传统操作，所以只能加大公开投放，”东兴证券固定收益分析师郑良海称。

央行公开市场周四和周二分别进行了1,600亿元人民币和800亿元七天逆回购操作，中标利率继续持稳于2.25%。据路透统计，公开市场本周共有2,000亿元逆回购到期；据此计算，本周净投放400亿元，上周为净投放1,900亿元。

“(逆回购)感觉比我预期的多，给市场信心吧，但是也情理之中，到期量大，(单日)净投放就900亿，所以一对冲就还好了，”上海一银行交易员认为。

华创证券债券分析师屈庆则表示，在目前资金面相对稳定情况下，公开市场逆回购放量可能是为了应对股市的大幅下跌。尽管公开市场放钱不会直接进入股市，但是从心态上可能起到缓和紧张情绪的作用。

“利率维持在2.25%则体现出汇率贬值对利率放松的约束。实际上，公开市场放量之后，CNH再度大幅贬值。因此过度放钱又会引发人民币汇率的贬值压力，目前货币政策处于两难境地。”他说。

尽管中国证监会昨晚出声安抚市场，但沪综指.SSEC周四仍大幅低开逾2.5%，盘中并一度逼近去年8月低点，不过午后大盘已逆转早盘跌势涨逾1%；逆回购再次放量，亦令银行间资金市场流动性得到支撑，不过因机构对以隔夜为主的需求持续不减，主要回购利率变化不大。

人民币兑美元即期周四早盘走贬，无视中间价调升的引导。离岸CNH则一度跌逾400点子，结束两地点差倒挂。交易员称，客盘购汇压低人民币汇价，但贬值幅度在央行容忍范围内，市场未见明显干预。

**宽松政策仍箭在弦上**

分析人士认为，短期股、汇市尚难言走稳，目前监管层第一要务仍是维稳，春节前逆回购料滚动操作，或者延长逆回购期限等仍是可行之举；惟外汇储备和外汇占款下滑导致的资本外流加剧，以及经济基本面疲弱难改等因素，均令降准等货币工具随时待命。

“(逆回购还是)维稳，最近资金面还好，现在汇率稳定了，但股市还不行，向市场传递信心，如果再不行，就要‘双降’（降准降息）了，”东莞银行金融市场部分析师余缘波说。

他并指出，外汇储备下降带来的资本外流和居民购汇还将导致外汇占款继续减少，流动中的人民币减少，再加上临近春节现金需求很大，银行间市场流动性就更加紧张，春节前降准仍可期待。

上周公布数据显示，中国去年外汇储备下降13%，其中12月外汇储备单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

郑良海亦表示，逆回购加量投放并不能完全排除降准的可能性。除了资本外流压力外，通胀持续低位，以及稳定经济增长等，都需要降准宽松政策提供进一步支持。

中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。分析人士预计，通胀温和、工业领域通缩状况在2016年仍会延续，但PPI跌幅有望收窄，考虑到人民币贬值预期下资金外流，今年货币政策将维持边际宽松。

欧美经济复苏以及人民币汇率贬值，带动中国去年12月美元计价出口同比降幅明显收窄；但除美国外其他海外经济体经济增长仍面临不确定性，意味着今年中国外贸出口会有回暖，不过增速不宜乐观。

不过，亦有市场人士持不同观点。南京证券固定收益分析师杨浩认为，汇率市场的稳定是当前头等大事，降准只会加剧贬值预期，春节前逆回购滚动操作问题不大，以往节前单周投放曾高达3,000多亿，现在只是七天逆回购，届时延长期限到14天或者28天就可以。

“现在稳汇率，降准时机不对，”他称，未来政策动向还需继续观察资金面变化。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复操作。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，2014年和2015年分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%；去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 800

（周四） 1,600

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 1,300

（周四） 700

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净投放 400(完)