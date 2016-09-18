中国央行：三季度企业家信心指数续升 预期货币政策趋松的银行家比例下降

路透上海9月18日 - 中国央行周日公布的季度问卷调查报告显示，三季度企业家信心指数为51.2%，较上季提高

2.2个百分点，为连续两个季度环比上行；企业家宏观经济热度指数亦较上季提高1.1个百分点至25.2%，其中50.9%的企业家认为宏观经济“偏冷”，47.8%认为“正常”。

央行同时发布的银行家问卷调查报告称，三季度银行家货币政策感受指数为55.9%，较上季和去年同期分别下降2.4个和2.6个百分点。对下季度政策，19.7%的银行家预期“趋松”，较二季度预期政策趋松的21.2%比例下降。

三季度有16.7%的银行家认为货币政策“偏松”，较上季下降4.2个百分点；78.2%的银行家认为“适度”，较上季提高3.6个百分点。

对银行家的问卷调查还显示，三季度贷款总体需求指数为55.7%，较上季下降1个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为46.8%，较上季下降1.2个百分点；非制造业贷款需求指数为55.1%，与上季持平。

三季度银行家宏观经济热度指数为23%，较上季提高1.5个百分点；宏观经济信心指数为46.5%，较上季提高2.8 个百分点。

央行对城镇储户的问卷调查结果显示，三季度有53.7%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高0.3个百分点，42.9%的居民认为“可以接受”。对下季房价，23.1%的居民预期“上涨”，52.2%的居民预期“基本不变”。

未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为16.3%，较上季继续提高，幅度为1.3个百分点。

在储蓄、投资和消费意愿方面，倾向于“更多储蓄”的居民占43.7%，较上季回落0.2个百分点；倾向于“更多消费”的居民占21.1%，较上季回落0.1个百分点；倾向于“更多投资”的居民占35.2%，较上季提高0.3个百分点。(完)

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