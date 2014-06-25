人行调查：二季度居民就业预期指数创低点 企业家信心指数下降

路透北京6月25日 - 中国宏观经济增长缺乏动力，就业前景也不容乐观。央行周三公布问卷调查结果显示，二季度居民就业预期指数和未来收入信心指数双双下降至至少三年来最低水平。

与此同时，企业家宏观经济热度指数和信心指数也双双下降；不过有超过七成银行家认为货币政策“适度”。

央行在二季度城镇储户问卷调查报告中指出，二季度就业预期降至47.8%，至少为2011年二季度以来最低水准；当期居民就业感受指数为38.6%，认为就业“形势较好、就业容易”的居民比例为12.5%，认为“形势严峻、就业难”或“看不准”的比例为43.8%。

与此呼应的是，二季度居民的未来收入信心指数下降1.4个百分点至51.6%，亦至少为2011年二季度以来最低水平；当期收入感受指数则较上季下降2.4个百分点，至48.3%。

央行同时发布二季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为32.8%，较上季下降0.6个百分点；其中，36.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，62.2%认为“正常”。

同期，企业家信心指数为64.9%，较上季下降2.1个百分点。

需求方面，二季度出口订单指数较上季上升4.3个百分点至49.7%，其中18.6%的企业家认为出口订单较上季“增加”，19.1%认为“减少”；国内订单指数则上升4.1个百分点至48.5%。

随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，中国5月宏观数据略显暖意，日前公布的6月汇丰制造业PMI初值亦为年初以来首度升回荣枯线上方，制造业企稳态势明显。但整体来看经济仍属疲软。

**逾七成银行家认为货币政策“适度”**

去年6月中国金融市场发生的“钱荒”恐怕多数人还记忆犹新。但最近数月中国央行动作频频，通过再贷款、定向降准等多种手段，为金融市场注入源头活水。

央行发布的二季度银行家问卷调查报告显示，认为货币政策“适度”的银行家占比为72%，较上季提高5.8个百分点；对下季度，货币政策感受预期指数为70%。

同期，贷款总体需求指数为71.6%，其中制造业贷款需求指数和非制造业贷款需求指数分别为63%和62%。

银行家宏观经济热度指数为27.3%，有50.9%的银行家认为当前宏观经济“正常”，认为“偏冷”的银行家占比为47.3%，较上季上升16.3个百分点。

城镇储户问卷调查报告还显示，二季度有63%的居民认为目前房价“高，难以接受”，比上季降低 1.3个百分点，34.2%的居民认为目前房价“可以接受”。

而对于下季度的房价，有21.2%的居民预期“上涨”，50.3%的居民预期“基本不变”，预计“下降”的有15.1%；未来三个月内准备出手购房的居民占比为14.4%，低于上季0.6个百分点。

二季度倾向于“更多储蓄”的居民占47.6%，较上季上升3.4个百分点；倾向于“更多投资”的居民占34%，居民偏爱的前三位投资方式依次为基金及理财产品、购买债券和房地产投资。而选择这三种投资方式的居民占比分别为30.9%、16.4%和14%。(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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