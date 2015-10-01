综述：中国央行三季度调查问卷透经济偏冷信号 缺乏有效需求制约稳增长效果

* 三季度央行调查问卷显示当季经济仍 “偏冷”

* 市场认为经济最困难时刻或未到来，三季度经济增速将“破7”

* 央行调查问卷显示三季度贷款总体需求下降

* 中国重启需求刺激但有效需求不足成为瓶颈 (新增更多评论和细节)

作者 李贺

路透北京9月30日 - 中国央行周三发布三季度问卷调查报告，其结果与中国高层此前释放的经济偏积极信号略有出入，有更多的银行家判断当前经济“偏冷”，当季企业家经营景气指数亦较上季有所下降。

分析人士认为，经济下行压力仍大，最困难的时刻或还未到来；而尽管中国重新开始刺激需求，但具有产生现金流能力的有效需求不足将制约资本参与热情，并影响稳增长效果。

三季度银行家调查问卷显示，当季中国62.2%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季上升2.7个百分点；银行家宏观经济信心指数较上季下降2.8个百分点。

与之呼应的是一起发布的三季度企业家问卷调查报告显示，中国三季度企业家经营景气指数为49.4%，较上季下降2.3个百分点；当季企业家信心指数为50.5%，亦较上季下降7.8个百分点。

中国国家统计局新闻发言人盛来运此前表示，中国虽然面临结构调整挑战，经济运行仍在合理区间，稳中有进态势没有改变；经济仍有后劲，对完成全年经济目标有信心。

尽管高层释放乐观预期，但多位市场机构对经济前景不甚乐观，认为三季度经济增速将“破7”；而一位接近监管层专家认为，中国经济未来几年增速更可能在6.8%上下，处于“L”型底部。

华创证券宏观团队此前进行的银行信贷业务高管调查指出，“九成以上信贷官不看好三季度经济；4月底开启了今年的稳增长政策，在实体经济下行压力较大背景下，二季度仍实现7%的增速，尽管如此，信贷官则并不认为经济的转好是可持续的，有信贷官提出经济最困难的时候还没有到来，最乐观的情况是明年见底。”

近期国务院常务会议则频出稳增长政策：周二会议指出支持新能源和小排量汽车发展措施，部署加快雨水蓄排顺畅合理利用的海绵城市建设，有效推进新型城镇化；23日会议则部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设等。

“近期各部门稳增长的会议很多，会议之后的报告不仔细都可能写串了。”一位接近监管层人士感叹。

周三，央行银监会联合发布政策称，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于25%。对此，一位券商宏观分析师表示，在房地产行业去库存压力仍然较大，销售改善未向投资企稳传导，此时还希望通过刺激房地产投资拉动经济，说明稳增长实际压力的确不小。

**有效需求是关键**

央行银行家调查问卷显示，三季度贷款总体需求指数为56.7%，较上季下降3.7个百分点。其中，分行业看，制造业贷款需求指数和非制造业贷款需求指数分别为49.9%和54.9%，较上季分别下降3.2个和1.4个百分点；而分规模看，大、中、小微型企业贷款需求指数也较上季分别有所下降。

华创证券调查亦指出，中国整体信贷需求偏弱，中长期贷款需求萎靡；从贷款需求的期限看，不到两成的信贷官认为中长期的信贷需求会增加，超过八成的则认为维持不变或有所减少。

民生证券固定收益分析师李奇霖对8月新增人民币贷款结构曾指出，当月企业短期贷款和中长期贷款均表现平平，企业融资需求依旧不强，银行持续在通过票据融资完成信贷额度。

此前，路透援引消息人士称，中国将分批推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持包括城市地下综合管廊等基础建设。分析人士认为，近来一系列政策显示政府希望重新刺激需求，尤其是最关键的投资需求。

但有接近监管层的专家认为，中国现在缺乏的是有效需求；即是能够将投资项目设计出有现金流的商业模式。比如，目前剩下的不少棚改项目由于当地经济条件、地段等原因产生现金流的能力较差；又如地下管廊建设，老城区的改造的成本过高，而新区管廊建设后又缺乏付费的主体。

上述专家表示，目前民间资本投资稳增长项目建设的热情还是不高。与此对应的是统计局数据显示，1-8月固定资产投资到位资金中，国家预算资金增长21.1%；国内贷款下降5.3%；自筹资金增长8.4%，而增速回落0.2个百分点。

中国央行并发布三季度城镇储户问卷调查报告称，三季度48%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季提高0.6个百分点；当期物价满意指数为27.8%，较上季下降0.6个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占44%，较上季提高4.1个百分点；倾向于“更多投资”的居民占35.6%，较上季下降7.6个百分点。（完）