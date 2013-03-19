人行：调查显示居民涨价预期趋缓

路透北京3月19日 - 尽管前两个月的消费出口等经济数据不太乐观，但中国央行周二发布一季度调查报告却显示出，居民对物价上涨预期有所减弱，而企业经营景气预期提升，也有更多银行家认为货币政策“适度”。

央行周二发布的2013年第一季度银行家问卷调查报告、储户问卷调查报告和企业家问卷调查报告称，银行家宏观经济热度指数为40.2%,较上季上升12.8个百分点。企业家宏观经济热度指数为35.6%，较上季上升4个百分点，较去年同期下降3.5个百分点。

而储户方面，一季度居民物价满意指数为20%，较上季下降2个百分点，高于去年同期0.3个百分点。其中，62.1%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季提高3.6个百分点。居民未来物价预期指数为66.9%，较上季下降3.3个百分点，高于去年同期4.8个百分点。

储户调查对下季房价的预期则更体现出房地产调控的难度。68%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高1.3个百分点，高于去年同期0.3个百分点。对下季房价，预期“上升”的居民占比为34.4%，较上季提高5.4个百分点，高于去年同期16.7个百分点。未来3个月内准备出手购房的居民占比为14.8%，较上季下降0.6个百分点。

银行家反映的贷款总体需求指数为77.4%，较上季上升6.3个百分点。银行家货币政策感受指数（选择货币政策“适度”的银行家占比）为78.2%，较上季上升3.2个百分点。

企业家信心指数为68%，较上季上升7.6个百分点，较去年同期下降2.2个百分点。企业经营景气预期指数为66.2%，较上季上升3.6个百分点，较去年同期下降2.3个百分点。（完）

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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