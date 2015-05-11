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中国财经 | 2015年 5月 11日 星期一 15:17 BJT

中国央行与白俄罗斯续签规模为70亿元人民币双边本币互换协议

路透北京5月11日 - 中国央行周一称，经国务院批准，于周日（10日）与白俄罗斯共和国国家银行续签了规模为70亿元人民币/16万亿白俄罗斯卢布的双边本币互换协议。协议有效期三年，经双方同意可以展期。

刊登在央行网站的新闻稿并称，双边本币互换协议的续签将有利于便利双边贸易和投资，促进两国经济发展。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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