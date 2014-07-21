人行与瑞士国家银行签署1500亿元双边本币互换协议

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月21日 - 中国央行周一宣布，与瑞士国家银行签署规模1,500亿元人民币/210亿瑞士法郎的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
刊登在中国人民银行网站的新闻稿表示，此次双边本币互换协议的签署，旨在为双边经贸往来提供流动性支持，并维护金融市场稳定，有利于推动两国贸易和投资的便利化。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。