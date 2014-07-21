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中国财经 | 2014年 7月 21日 星期一 15:53 BJT

人行与瑞士国家银行签署1500亿元双边本币互换协议

路透北京7月21日 - 中国央行周一宣布，与瑞士国家银行签署规模1,500亿元人民币/210亿瑞士法郎的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

刊登在中国人民银行网站的新闻稿表示，此次双边本币互换协议的签署，旨在为双边经贸往来提供流动性支持，并维护金融市场稳定，有利于推动两国贸易和投资的便利化。（完）

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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